Ingezonden | De Koredor is gevaarlijk voor wandelaars!

Vandaag laten we Naam bekend bij redactie aan het woord.

Afgelopen dinsdag liep ik op de Koredor. Voor mij liepen drie Spaanssprekende dames die opeens aan de andere kant van de weg gingen lopen. A1 snel zag ik waarom dat gebeurde en ik deed meteen hetzelfde. Ik zei tegen de personen die daar met de honden liepen dat de Koredor niet voor grote, gevaarlijke honden is maar voor mensen!

En jammer genoeg heeft op dezelfde dag het vreselijke feit plaats gevonden dat een kleine hond is doodgebeten! Maar dat is niet het enige gevaar op de Koredor.

Wielrenners maken er ook gebruik van, en slalommen tussen de wandelaars door. Je hoort ze niet eens aankomen! Een week geleden maakten zelfs een stuk of vier motoren gebruik van het looppad. En dan te weten dat de Koredor altijd heel vredig was, met onder anderen vaders en moeders met kleine fietsende kinderen.

Toen ik de agent wilde aanspreken die op het incident was afgekomen, werd mij geen blik waardig gekeurd. (Ik wilde aandacht vragen voor het gebeurde, zodat er van de kant van de overheid actie ondernomen wordt.) Politur was al aanwezig bij het ongeluk, dus dat kon de reden niet zijn!

Wat staat er ook weer op de politieauto’s?

Naam bekend bij de redactie,

Curacao