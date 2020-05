Ingezonden | De liefde van Curaçao

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Elisabeth Hollander aan het woord.

De liefde van Curaçao gaat door de maag. Dat bleek weer toen de trùk di pan als eerste weer openging na de lockdown.

Ik zat echter te wachten op de copycenters, omdat er geen school is en veel kinderen geen internet hebben. Dan is zelfgemaakt oefenmateriaal voor schrijven, tellen, tafels, taalpuzzeltjes en woordspelletjes een uitkomst voor de kleintjes.

Maar onze ministers denken hier heel anders over. Het coronavirus zal ze dankbaar zijn. Het schijnt een voorkeur te hebben voor mannen met obesitas.

Elisabeth Hollander,

Curaçao