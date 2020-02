Ingezonden | De realiteit

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Bram Dubbelman aan het woord.

Het kiesstelsel is in het verre verleden door de meer begaafde mens ingevoerd om de greep op de massa te krijgen via een regering. Er werden geloofs- en politicke belangengroeperingen gevormd waarop de bevolking hun stem uit mocht brengen.

Daarna werd ze uitgeschakeld, alsmede vier jaar monddood gemaakt. Afgevaardigden van de belangengroeperingen gingen via een coalitievorming een regering samenstellen. Dit wordt in de volksmond handjeklap genoemd en is in feite kiezersbedrog omdat hierbij de groep met de meeste stemmen door een aantal kleine groepen met diverse belangen buitenspel gezet kan worden. De kiezer kan zich hierbij afvragen of stemmen nog zin heeft.

Daarbij ontbreekt bij alle belangengroepen het behartigen van de algemene belangen, rechtvaardigheid en het efficiönt omgaan met de belastingopbrengsten. Voor de bevolking is een minimumloon en cao loon vastgelegd, doch een maximumloon ontbreekt. 1k ben voor vrijheid van geloof en meningsuiting, doch het geloof mag niet ontaarden in een dictatuur en een meningsuiting mag niet ontaarden in het beledigen van de mede- mens.

In de sterke stijging van de criminaliteit ben ik voor het invoeren van de doodstraf voor drie categorieön, te weten voor moordenaars, drugshandelaren en verkrachters. Omdat de hele bevolking hierbij betrokken is, zou daarvoor een referendum gehouden moeten worden. Moordenaars hebben helaas het doden niet afgeschaft.

Bram Dubbelman,

Curacao