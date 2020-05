Ingezonden | De terreur van vakbonden

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felicia van Loon aan het woord.

,,I’ll be back”, zijn de gevleugelde woorden van de Terminator, op het moment dat hij in een gevecht ten onder gaat. Wij hebben op Curaçao ook een Terminator, onze eigen Errol Cova, leider van vakbonden en strijder tegen onrechtvaardigheden begaan tegen werknemers. Hoewel Cova al jaren met pensioen is, duikt hij als een Terminator op de meest onverwachte momenten weer op: ,,I am back!”

Zo ook in deze wereldwijde crisis. Errol Cova heeft op 1 mei een nieuwe vakbondscentrale opgericht, de Sentral Solidaridat Sindikal (SSS), waarin tien vakbonden samenwerken. Cova brengt duidelijk zijn pensioen niet achter de geraniums door. Hij is teruggekomen om samen met alle verschillende vakbonzen één vuist te vormen. De grootste onrechtvaardigheid van dit moment namelijk is het niet uitbetalen van de loontrede aan ambtenaren.

Hoewel dit vermoedelijk de directe reden is dat Cova besloot het heft weer in handen te nemen, presenteert hij het anders. ,,SSS is opgericht als centrale voor alle vakbonden, met als doel de kloof tussen vakbondsleiders en werknemers te dichten en daadwerkelijk inhoud te geven aan solidariteit en democratie”, zo lees ik in het Antilliaans Dagblad van zaterdag 2 mei.

De lijn die SSS gaat volgen is eenvoudig: zij gaan strijden tegen alles wat tegen de wet en dús illegaal is: * Werknemers die op oproepbasis werken; * Mensen met een nulurencontract, waarbij geldt ‘no work no pay’; * Detacheringen via een uitzendbureau en * Mensen die voor zichzelf werken, de zogenaamde zzp’ers.

Er wordt gesteld dat de regeringen van ons eiland de afgelopen jaren hebben nagelaten om voldoende aandacht te geven aan arbeidsbeleid en sociaal welzijn, en ze hebben niet gecontroleerd op bestaande wetgeving. In deze coronacrisis is duidelijk geworden dat het een chaos is op de arbeidsmarkt. Errol Cova is teruggekeerd om deze chaos aan te pakken.

,,Sluit je aan bij een vakbond als je zonder werk bent komen te zitten”, zo roept hij op. Jeetje meneer Cova. Bijna 60 procent van onze werknemers is zonder werk gekomen, en het grootste gedeelte daarvan werkt op een nulurencontract. Het flexibele werken heeft de afgelopen 25 jaar zijn intrede gedaan, en mede door deze flexibiliteit kunnen we het met z’n allen redden op deze klip. Net-aan, maar het gaat. Zonder flexibiliteit zou zo’n 30 procent van alle inwoners hun bestaansrecht verliezen, de ondernemers zelf voorop. Het grootste gedeelte van onze workforce bestaat immers uit mkb-ondernemingen. Waar halen ze het geld vandaan om hoge fulltime salarissen met bijbehorende belastingen te betalen?

,,Ja”, zegt Cova, ,,de huidige crisis is het gevolg van gebrek aan diversifiëring van de economie en de grote afhankelijkheid van het toerisme.” Gossie, laat ik nu denken dat de huidige crisis het gevolg is van een virus en als reactie daarop een lockdown. We hebben Cova nodig om ons te wijzen op de juiste werkelijkheid.

Toch heeft hij een punt als hij zegt dat er te weinig diversiviteit is in onze economie. We hadden tien jaar geleden drie mooie economische pijlers: offshore, raffinaderij, en toerisme. De offshore is door Nederland de nek omgedraaid, de raffinaderij door het samenspel tussen Amerika en Venezuela, alleen het toerisme bleef ons over. Dat is niet voldoende voor een eiland als dit.

Maar dat is niet een vooropgezet plan van werkgevers geweest, waarbij werknemers slachtoffer werden en de overheid weigerde controle uit te oefenen. Hoe komt iemand bij zo’n overtuiging? Flexibiliteit van de arbeidsmarkt is er de afgelopen twintig jaar ingeslopen, net als het nulurencontract, de zzp’er, social media, Skypeconferenties, internationale verbanden, keurmerken, plofkippen en koraalrifbescherming.

Cova kan niet terug grijpen op de verworvenheden van een vorige eeuw, die gelden niet meer. Die zijn zogezegd over hun houdbaarheidsdatum heen. En het is niet zo dat de overheid haar controle heeft verloren, want ze hebben de afgelopen jaren wel degelijk geprobeerd om de arbeidswetgeving bij te stellen. Als echter het eiland wordt stilgelegd door vakbonden en gebouwen in brand worden gestoken door hun leden om vernieuwende wetgeving een halt toe te roepen, is het niet gek dat dit soort aanpassingen even blijven liggen tot een geschiktere datum is gevonden. Of een besluitvaardiger regering is aangetreden.

Wellicht dat deze viruscrisis, met de Karel Doorman op de achtergrond, een einde maakt aan de terreur van de vakbonden, waar we afgelopen jaren allemaal het slachtoffer van zijn geweest. Vernieuwende wetgeving is de code om de SSS-dreiging te keren, en het te veranderen in een Social Solidarity System.

Felicia van Loon,

Curacao