Ingezonden | Drempelvrees….

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Rij ik van het weekend over de Erosweg, is deze opengebroken. Hebben ze eerst maandenlang werkzaamheden verricht om er iets moois van te maken, zijn ze nu schijnbaar een drempel vergeten.

De zoveelste aanslag op de ophanging van mijn auto. Ik wil heel graag weten wiens idee dit is. Mag die een keer bij mij in de achterbak meerijden…

Albert Comenencia,

Curaçao