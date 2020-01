Ingezonden | Drie GreenTowns schept verwarring

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Chris Schmitz aan het woord.

Twee jaar geleden werd zowel de oprichter van GreenTown Curaçao, Sven Rusticus, als ik, bestuurslid, uit de stichting GreenTown Curaçao gezet. Deze actie werd uitgevoerd zonder ons als toenmalige bestuurders te raadplegen.

De reden was dat we niet mee wilden gaan met de nieuwe koers die de nieuwe voorzitter van stichting GreenTown Curaçao, Ron Pin, wilde gaan varen.

Andrés Casimiri had in die tijd zijn voorzitterschap neergelegd en Pin wilde in naleving van het plan van ‘Lighthouse’, waar Pin lid van was, een hybride visie op GreenTown Curaçao. Hierbij zou naast de raffinaderij een groene stad ontwikkeld worden.

Wij, Sven Rusticus en ik, waren tegen dit plan, daar het in strijd is met de visie waar GreenTown Curaçao voor was opgericht; namelijk een alternatief voor het her-ontwikkelen van het terrein van de raffinaderij, als deze zou sluiten, en het ontwikkelen van duurzame fossielvrije industrie.

Sven Rusticus en ik gingen door met de promotie en mogelijke realisatie van het duurzame ideaal, zonder de stichting en besloten ons toen ‘GreenTown Development Company’ te noemen. Andrés Casimiri sloot zich ook bij ons aan.

Groot was mijn verbazing toen, na het zogenaamde akkoord met de Klesch Group, ook hij overstag ging. Hij gaf Klesch ‘het voordeel van de twijfel’ en wil op het vrijgekomen terrein naast de nieuwe Klesch-raffinaderij, een GreenTown ontwikkelen.

Met deze actie ontstonden er ineens drie GreenTown-visies: één van de stichting, die een hybride model wil; één – van Andres Casimiri – die de vrijgekomen gronden naast de Klesch-raffinaderij wil gaan ontwikkelen; en onze visie, waarbij een duurzame fossielvrije stad in plaats van de raffinaderij zou moeten ontstaan.

Deze ontwikkelingen rondom GreenTown, neem ik aan, zijn een grote teleurstelling en verwarring voor de inmiddels duizenden sympathisanten van GreenTown Curaçao die via de Facebookpagina altijd achter de visie van een schoon milieu stonden.

Reden waarom ik mijn naam niet meer verbind aan GreenTown Curaçao. Ik heb geen zin om bij elke berichtgeving uit te gaan leggen bij welke van drie visies ik behoor. Als docent Marketing aan een hogeschool weet ik dat je een merk consequent moet kunnen communiceren, anders verwatert het en verliest het zijn kracht.

Ik geloof in een Willemstad waarin schone industrie prevaleert en waarbij industrie en huisvesting samen kunnen gaan. Een duurzame ontwikkeling conform het akkoord van de G8-landen en een fossielvrije samenleving. Ik ben inmiddels gestart met een nieuw platform ‘Willemstad Industry 4.0’, daar ik geloof dat daar de principes voor duurzaamheid en industriële ontwikkeling wel bij elkaar kunnen komen.

Een fossielvrije stad waar de industrie gebaseerd is op de fundering van de vierde industriële revolutie: de Internet of Things (IoT). Kortom, Ik wil niet meer deel uitmaken van de GreenTown- verwarring.

Orlando Meulens,

Nederland