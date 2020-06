Ingezonden | Een stelletje huichelaars

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Humphrey Josefa aan het woord.

Heb kennisgenomen van de opinie van dhr. Ronald van Raak in een lokaal dagblad van 26 mei 2020. Met name had hij het over een politicus van St. Maarten, die hij ronduit voor corrupt heeft uitgemaakt. Daarmee bemoei ik mij verder niet.

Wat mij wel dwars zit is het feit dat hij constant politici van de voormalige Nederlandse Antillen voor corrupt uitmaakt, terwijl verschillende van zijn Nederlandse politieke collega’s altijd buiten schot blijven. De Nederlandse pers volgend kunnen wij met de regelmaat van de klok lezen dat politici uit hun partij gezet worden omdat er gefraudeerd is.

Echter, Ronald van Raak, ook zo’n type huichelaar, heeft daar natuurlijk geen oor naar. Vandaag nog konden wij lezen dat staatssecretaris Raymond Knops zichzelf verrijkt heeft met een zeer groot terrein in Limburg waar hij zijn woonhuis kon bouwen. Gesjoemel met terreinafmeting, gesjoemel met terreinwaarde en zelfverrijking in samenspraak met kadastermedewerkers in Limburg. Deze zelfde persoon heeft onze Curaçaose regering en volk nog verleden week onder politieke en economische druk gezet door middel van chantage en dwang om voor financiële hulp gedurende de huidige coronacrisis in aanmerking te kunnen komen.

Een hoogleraar in Nederland heeft de praktijken van Raymond Knops, in dit geval de aankoop van terrein in Limburg, zeer ‘fishy’ (stinkend) genoemd. Mijn vraag, wat heeft Ronald van Raak hierop te zeggen?

Zijn het alleen Antilliaanse politici die corrupt zijn en in het geval van sommige Nederlandse politici, is er slechts sprake van zichzelf in verlegenheid brengen of van een schoonheidsfoutje wanneer zij over de scheef gaan? Dit noemen wij huichelarij.

Steek je hand alsjeblieft in eigen boezem mijnheer van Raak. Wij lossen onze problemen hier zelf wel op en corrupte politici worden door het volk weggestemd.

Humphrey Josefa,

Curaçao