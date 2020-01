Ingezonden | Eiland polder model

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Curacao heeft maar een inwoner aantal van een middel grote Nederlandse gemeente, waar het inkomen en opleidingsniveau lager is dan enig euroland maar waar wel een eilandraad (gekozen door de laag opgeleide bevolking) met de macht van staat en dan ook nog eens in het bezit van overheids nv’s die ver de publieke nutten overstijgen.

De reden daarvan liggen in het verleden, net als in Nederland ook gewoon zijn er klassieke nuts bedrijven opgericht:

– Water

– Elektra

– Reiniging

– Wegenbouw

– Sociale verzekeringen en dergelijke.

Bij het vertrek van de shell werd de eiland raad ook eigenaar van:

– Raffinaderij en terminal (nu isla en wat andere eenheden die elkaar de schuld kunnen geven bij falen, net als NS en prorail dat kunnen)

– Handelsmaatschapij (nu Curoil)

– Dok (nu Damen Shiprepair en buiten het bestuur?)

Terwijl er ook al controle was over de haven en de daar gevestigde bedrijven.

– Container terminal

– Loods en sleepdienst en roeiers.

Uiteraard niet de klassieken overheidsdiensten vergeten. (behalve defensie)

Dit is veel meer als voor een middel grote gemeente, sterker nog het is meer aan overheidsbedrijven als voor een normaal land. De benoemingen voor leiding van de bedrijven is aan de politiek. Dus politieke benoemingen en is het hier ook normaal om als politicus bijbanen te hebben. Je can dus politicus zijn met een bijbaan in een overheids nv. Je kan ook oud politici benoemen in de nv.

Je kan ook vakbondsmensen of journalisten zo een functie geven. Niet dat ze wat kunnen of wat bij te dragen hebben voor het bedrijf of zelfs voor het eiland. Maar voor politieke steun. Een van de gevolgen van die verhevenheid is dat parlementariërs in dienst kunnen zijn van de zelfde nv die ze moeten controleren. Maar dat er ook belangen verstrengeling gecreëerd wordt tussen de nv’s vakbonden en zelfs journalisten.

Dit extreme poldermodel leidt tot de vorming van een elite kaste die heel goed voor zich zelf zorgt. Bij voorkeur worden geen regels overtreden. Maar eigenlijk hoeft dat ook niet als je zelf de regels bepaal. En als je toch regels overschrijd kan je in elk geval nog je parlementaire zetel behouden. Motto is hier “staan op eigen kracht elkaar steunen”.

Voorbeeldje; Mirna Godett, ex-premier van Curaçao, dochter van grote vakbondsman Godett, zonder bekende opleiding. Is na haar politieke carrière (als spreekbuis voor haar broer) weer aangesteld in de overheids nv Selikor, en later weer bij de andere nv. Curoil en nog een paar. Ze wist niets en kon niets behalven herhalen en zou dat veranderd zijn?

Stukje uit een interview:

“Voor de integriteit van haar broer Anthony Godett, die vooralsnog geen premier kan worden omdat tegen hem een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens corruptie, steekt ze ,,al mijn handen” in het vuur.

,,Ik was zijn secretaresse toen hij nog gedeputeerde op het eiland was. Als hij toen iets verkeerds heeft gedaan, zou ik het moeten weten!” Bovendien, zegt ze: ,,Anthony heeft een goed hart. Hij zou nóóit iets slechts doen.”

Veel opleiding heeft ze niet, voor een toekomstig premier. Alleen Ulo (Uitgebreid Lager Onderwijs). Maar hoe ging dat vroeger, zegt ze. ,,Neem Anthony. Die was als kleine jongen zó goed op school. Altijd negens. Hij mocht de vierde klas van de lagere school overslaan. Maar toen hij in de zesde kwam? Toen zeiden ze dat hij naar de ámbachtsschool moest – met zijn resultaten! Mijn vader heeft daar heel hard tegen gevochten. Uiteindelijk is hij op de mavo geplaatst, meer zat er niet in.” Sindsdien, zegt ze, ,,weet de hele familie Godett dat er altijd onrechtvaardigheid tegen ons zal zijn. Al zijn we allemaal nóg zo slim.”

Dan moet ze weer aan het werk. ,,Een kusje! Doei!”

Het zou extreem raar zijn als een overheidsbedrijf het zou redden het falen van de bedrijven is de meest reële optie. Het probleem is dat als de overheids nv.s falen het eiland het ook doet. Maakt voor de elite die door, het eiland polder model, alles alleen rekken en er meer uithalen.

Er wordt veel geklaagd dat Curaçaoënaars lui en onverschillig zijn en dat de diensten dus ook langzaam en duur zijn. Dit klopt maar er zit ook een goede, zij het verachtelijke reden achter. De grote werkgevers op het eiland zijn overheids nv’s, ze hebben een monopolie-positie op het eiland, waardoor innovatie niet noodzakelijk is, de hoogste leiding wordt politiek benoemd en die benoemen weer de laagen die daar onderkomen. Dus weer het accent op vrienden en familie of politiek doel en minder op de kwaliteiten. Hoe gaat een ploegbaas nu voorkomen dat het duidelijk wordt dat hij niet geschikt is en dat er mensen op de werkvloer zijn die meer capaciteiten hebben als hem, of zelfs zijn baas?

Als hij die stimuleert wordt dat snel duidelijk en daar mee komt zijn, en de positie van zijn baas,in gevaar. Dus wordt er voor gekozen ideeën en ijver te smooren. Als niemand wat doet kan niemand zien dat je het niet kent. Het gevolg is dat mensen elke dag op hun werk verschijnen zo min mogelijk doen en weer naar huis gaan, anders ben je Makamba of Oreo. Ja dan is de Curaçaoënaar dus lui en zijn zijn diensten duur.

De vraag zou kunnen zijn; hoe kan dit in een democratie dat zo’n kaste kan ontstaan? Het democratische proces zou dit toch moeten corrigeren? Helaas nee het opleidingsniveaus is laag en de elite maakt gebruik van en stimulerend onderbuik gevoelens. Alles wat slecht is, is Nederlands, het is Nederland die de geldkraan dicht draait het zijn de Nederlanders die de betere baantjes in pikken het zijn de Nederlanders die over het eiland en zijn bewoners klagen. Het zijn ook de Nederlanders die zich niet willen aan passen.

En zolang dit zo blijft (en daar doen ze veel voor) blijft de status quo.

Als de verandering afgedwongen gaat worden gaat dit, uiteraard on-democratisch, en daar sta je dan met je hoge normen en waarden die zijn dus niets waard. En hoe zou dat dan uit pakken in de volgende verkiezingen? Dit gaan we dadelijk ook al mee maken met de aanstelling die het eiland van de Nederlandse regering ontvangen heeft.

Dus hoe verder?

Een mogelijkheid zou zijn om de overheids nv’s te privatiseren. Iets waar ik persoonlijk moeite mee heb, gezien de effecten van privatisatie in Nederland (ontmanteling van de nuts bedrijven, ziekenfonds, zorg en woningbouw zijn volgens mij geen lichtende voorbeelden van een goede samenleving). Er moet een manier gezocht worden waar de overheidstaken blijven maar de bedrijven die al niets met de overheid te maken hebben moeten bij de overheid weg.

Isla, container terminal sleep en loods diensten zijn een goed voorbeeld. Ook in de andere bedrijven moet de overheidsbemoeienis minder worden. Zodat de bedrijven veel minder afhankelijk van de politiek worden en de elite niet meer baantjes kan uitdelen. Het is ook ongewenst dat parlementariërs ook nog in dienst zijn van de overheids nv’s. Maar Mischien, en dat is wel voor de langere termijn, is omvorming van het school systeem wel het grootste wapen tegen de elite.

Common sense en nuancering van onderbuikgevoelens gaat het beste met kennis. Kennis die hier op het eiland weg ebt. Middenklassen die vertrekken omdat zelfs de middelbare scholen van een niveau zijn dat er geen aansluiting meer is voor vervolg onderwijs. Het hoger onderwijs op het eiland dat geen internationale erkenning geniet. De elite studeert wel (of creëert daar wel de mogelijkheid toe, voor hun zelf). En zo ontstaat er meer en meer ongelijkheid de elite is goed ontwikkeld en heeft de garantie van, meerdere, banen en dus een goed inkomen. De middel klasse die maar gaat vertrekken en de onderklasse die geen goede scholing kan krijgen en dus geen goede baan en geen goed inkomen zonder perspectief voor hun kinderen. En dat is allemaal de schuld van Nederland die de regels oplegt en Nederlanders die hier (vaak alleen tijdelijk) komen en de goede baantjes in pikken

Is het zo zwart?

Volg de link, uit een motie van de PVV, dus ongenuanceerd en niet iets dat ik ondersteun. Maar het gaat dan ook om de kern. Deze motie was van 2008. En bijna alle namen kom je nog tegen in bestuurlijke functies van overheid overheidsinstellingen, en overheids NV’s

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31506-2.html

Naam bij redactie bekend,

Curacao