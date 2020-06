Ingezonden | Einde aan gegraai

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Met verbazing het epistel van Humphrey Josefa gelezen ‘Een stelletje huichelaars’. Daarin wordt de boodschapper – in dit geval Van Raak – flink door hem aangepakt en ja, zelfs een voorbeeld gegeven over het ‘verrijken’ van Knops.

Allereerst moet mij van mijn hart dat Josefa nooit iets maar dan ook iets voor onze gemeenschap heeft betekend, noch gedaan behalve natuurlijk voor zijn eigen volgepropte zakken.

Als ik dan zijn laatste regel mag herhalen; ,,Wij lossen onze problemen hier zelf wel op.” Dan schiet ik wel even in de lach hoor, hoe komt hij aan zoveel wijsheid?

We hebben namelijk nooit onze eigen problemen kunnen oplossen tot op de dag van vandaag niet, en wat vindt hij ervan dat bijna 50.000 mensen van onze bevolking aan de caritas zijn.

Tja, het is vervelend natuurlijk als ook ‘jij’ moet inleveren, nietwaar, Josefa. Maar langzaam maar zeker komt er een einde aan gegraai. Enough is enough, it’s finished! Je bent een schaamteloos mens.

Josef Martina,

Curaçao

Naschrift KKC

Het betreffende interview kan onder en hier gevonden worden



HILVERSUM – De NieuwsBV ging in gesprek met Tweede Kamerleden voor Koninkrijksrelaties Andre Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) over honger, politieke corruptie en gokmaffia problemen op Curacao, Aruba en Sint Maarten en coronavirusmaatregelen vanuit Nederland.

Bron: De NieuwsBV en BNN/VARA