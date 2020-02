Ingezonden | Ena Dankmeijer-Maduro 2 april 1920 – 7 februari 2016

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Helga Mensing aan het woord.

In het kader van de viering 65 jaar Statuut, hebben veel activiteiten plaatsgevonden rondom de datum 15 december om deze historische dag te gedenken. Het Statuut legde de nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden vast tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. De landsdelen kunnen daarin zelfstandig en op voet van gelijkwaardigheid hun belangen behartigen en elkaar bijstand verlenen.

Mijn gedachten gingen extra uit naar mijn vriendin Ena Dankmeijer-Maduro, die de Mongui Maduro bibliotheek heeft opgericht in Landhuis Rooi Catootje, ter nagedachtenis aan haar vader. Dit landhuis, destijds eigendom van haar vader, stelde hij beschikbaar voor de vergaderingen van de lokale politici en hun adviseurs over de invulling van het Statuut met betrekking tot het verkrijgen van de bestuurlijke autonomie voor de zes eilanden, te weten Curacao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

De Mongui Maduro bibliotheek bevat niet alleen al het materiaal en de diverse publicaties over dit onderwerp, maar Ena’s vader had alle knipsels uit kranten en andere publicaties die Curacao en de andere Nederlandse Antilliaanse eilanden als onderwerp hadden, alsmede onderwerpen met betrekking tot de Joodse bewoners in dit deel van de wereld, verzameld.

In dankbare herinnering,

Helga Mensing,

Curacao