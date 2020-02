Ingezonden | Flow, State of the art?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we S. Van den Heuveld aan het woord.

Enkele dagen geleden vermeldde de Amigoe dat TDS zou worden geintegreerd in het State of the art(!) Flow-systeem.

A1 wekenlang worden de Nederlandstalige kanalen gestoord door bevriezing van de beelden. Regelmatig wordt bij Flow navraag gedaan over de stand van zaken. Het antwoord is steeds ‘de technici zijn ermee bezig en zij hebben het probleem bijna opgelost’.

Aangezien de storingen voortduren, heb ik op 3 februari wederom telefonisch om nadere informatie ver- zocht. Ditmaal kreeg ik inderdaad verbinding en werd ik vriendelijk te woord gestaan. Mijn vraag kon echter niet worden beantwoord maar er zou navraag worden gedaan bij het hoofd van de technische afdeling.

Daarop werd mij medegedeeld dat het afdelingshoofd zich zou laten informeren door zijn technici waarna ik telefonisch verdere inlichtingen zou ontvangen. Deze nadere berichten bleven vervolgens uit. A1 weken lang dus problemen. Oplossing echter nog lang niet in zicht. Het afdelingshoofd moet zelf in- lichtingen opvragen bij zijn technici!

En dan jezelf het predicaat ‘State of the art’ geven? Je moet maar durven.

S. Van den Heuvel,

Curacao