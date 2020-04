Ingezonden | Geen tijd voor politiek

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Naar aanleiding van het Antilliaans Dagblad artikel ‘Tweede Kamer: genereus steunen, voorwaarden later’: volgens mij is dit nou juist een situatie die koningin Juliana voor ogen had toen het Statuut werd getekend. Niettemin zou mijns inziens in alle gevallen de acute hulp als een lening beschikbaar moeten komen. Er kan immers geen discussie zijn dat een bepaald substantieel bedrag per direct nodig is.

Vervolgens kun je gaan discussiëren over de exacte voorwaarden en of het deels een schenking zou kunnen zijn. Hierbij kun je dat wellicht verbinden aan structurele reforms op de eilanden. Volgens mij is voorts van belang om de financiële hulp te organiseren via de Centrale Bank CBCS (aangevuld met een klein aantal onafhankelijke experts) en de commerciële banken die onder toezicht staan en hun klanten kennen.

De politiek en hun vrienden moeten hier heel ver vandaan blijven. Zoals we zien leidt dat alleen tot twijfelachtige besluiten, onbegrijpelijke berichtgeving en in ieder geval een gebrek aan daadkracht.

Al met al crisistijd, waarbij mensenlevens op het spel staan, is geen tijd voor politiek….

Naam bij redactie bekend,

Curaçao