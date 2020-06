Ingezonden | Gênant duo-interview Kamerleden (2)

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we André Bosman aan het woord.

Geachte heer Sonnema,

Zoals u heeft kunnen horen ligt mijn zorg bij de inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ik voer nu al 10 jaar op verschillende manieren overleg met mijn collega’s van de Caribische landen. De armoede is daar altijd al een probleem, maar dat wist u vast ook. De rapporten door de jaren heen wijzen op een structurele samenwerking en beïnvloeding van de bovenwereld door de onderwereld.

En de bestuurders doen er niks aan. En als ik mij dan druk maak over corruptie en zaken aankaart, zoals nu het Serlimar-schandaal op Aruba, dan komt zoals gebruikelijk de Caribische jij-bak: ‘want Nederland en de VVS is ook heel corrupt’ en ‘waar bemoei ik mij mee’. Zoals de Nederlandse belastingbetaler degene is die voor de kosten opdraait op de Cariben, dan heb ik ook wat te zeggen over de besteding van dat geld.

En als we moeten constateren dat het geld nog steeds stelselmatig in de verkeerde zakken terechtkomt, dan heb ik daar moeite mee en dan zeg ik daar wat van. En als dat tegen het zere been is van de Antilliaanse trots, dan is dat maar zo. Het zou eenieder sieren, en zeker de bestuurders in de Cariben om de corruptie en het nepotisme veel harder aan te pakken.

Er is genoeg inkomen te genereren, maar zolang een aantal families het grote deel van het geld in eigen zak steekt gaat de armoede niet weg.

Hartelijke groet,

André Bosman

Naschrift KKC

Het betreffende interview kan onder en hier gevonden worden



HILVERSUM – De NieuwsBV ging in gesprek met Tweede Kamerleden voor Koninkrijksrelaties Andre Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) over honger, politieke corruptie en gokmaffia problemen op Curacao, Aruba en Sint Maarten en coronavirusmaatregelen vanuit Nederland.

