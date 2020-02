Ingezonden | Geschil studentenhuis

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Denice Korte (VBC) aan het woord.

Het pand aan de Telamonstraat 43 biedt al meer dan veertien jaar huisvesting aan studenten en stagiaires. Helaas heerst er op dit moment een geschil tussen de beheersmaatschappij en MEO. Waardoor MEO het standpunt in heeft genomen om te gaan ontruimen.

Hierdoor is een hectische, zeer ongewenste, angstige situatie ontstaan bij de bewoners. Deze gang van zaken betreurt ons ten zeerste daar wij van mening zijn dat dit geschil op een andere wijze opgelost had kunnen worden.

De aantijgingen welke vermeld worden in de media komen niet overeen met de daadwerkelijke actuele feiten. Op basis van juridisch advies kunnen wij vooralsnog niet inhoudelijk op de feiten ingaan gezien er komende week naar oplossingen worden gezocht tussen MEO en de beheersmaatschappij.

Denice Korte, directie VBC Beheersmaatschappij,

Curaçao