Ingezonden | Half lege toestel TUI

Vandaag laten we J.F. Weenink aan het woord.

De heer De Vries van TIU zegt in het Antilliaans Dagblad teleurgesteld te zijn dat het laatste toestel terug naar Nederland half leeg was. Iedereen was toch op de hoogte? Niet dus. We stonden geboekt op 26 maart voor de terugvlucht. We hebben ons geregistreerd bij TUI.

Hoewel dus al onze gegevens bekend waren, hebben we helemaal niets gehoord, niet via email, niet telefonisch en niet via sms. Toen we later op de dag via-via hoorden dat er nog plaatsen beschikbaar waren, was het voor ons al te laat om nog actie te ondernemen. Je moest je namelijk voor zes uur melden op Hato.

Wat rest ons nu nog? Wachten op de beloofde voucher (minus administratiekosten!) en de eerstkomende reguliere vlucht? De meerkosten voor de natuurlijk verhoogde ticketprijzen en de bijkomende kosten voor langer verblijf: voor eigen rekening!

Of de via Buitenlandse Zaken eventueel geregelde terugvlucht à 900 euro per persoon? Natuurlijk zonder verrekening met die voucher! Wie mag er dus teleurgesteld zijn (ik onthoud me maar van een andere terminologie), de heer De Vries of wij?

J.F. Weenink,

Curaçao