Ingezonden | Hamburgerrestaurant te Caracasbaaiweg is te redden met NAF 30.000.000,-,

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Deze regering heeft nog niet zo lang geleden dertig miljoen gulden gepompt in een (op sterven na) dode vliegmaatschappij onder het mom van de eilandelijke interconnectiviteit (mooi verzonnen term) en het behoud van arbeidsplaatsen (ze bedoelden te zeggen: om nog een aantal openstaande rekeningen mee te betalen).

Het is ordinair, goed (belasting)geld naar slecht geld gooien, geweest. Enfin, de prijs van het nieuwe hospitaal is ‘slechts’ 2X wat ze oorspronkelijk hadden begroot. Dus is er geld over om bedrijven te redden en een gloednieuwe belastingkantoor te bouwen.

Het herstellen van het belastingkantoor kost mogelijk slechts 10 procent van wat nieuwbouw zou kosten, maar dan blijft er te weinig aan de strijkstok zitten voor de politici.

Waarom zijn het aircobedrijf, het witgoedbedrijf en het hamburgerbedrijf niet geholpen en de vliegmaatschappij wel? Deze regering heeft plannen om de abb van 9 procent naar 15 procent te verhogen (het was 0B bij import 6 procent). De aftrek (van 0B 100 procent) is naar 50 procent aftrek gegaan, beter is natuurlijk Nihil aftrek.

De luchthavenbelasting kan nog naar $120.

De ongezonde producten zoals ijs, fastfood, sigaretten, drank en voorverpakt eten hebben al een beurt gehad, dus wordt het tijd om ook de gezonde voedingsmiddelen te verhogen.

Brandstof, Utilities, gas en communicatie kunnen allemaal verhoogd worden. De beste ‘timing’ is natuurlijk één dag voor de Gran Marcha. Daarna is het feesten voor de mensen die bepalen waaraan en hoe het binnengehaalde belastinggeld wordt uitgegeven

Naam bekend bij redactie,

Curacao