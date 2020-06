Ingezonden | Het monster van autonomie

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felicia van Loon aan het woord.

HET MONSTER VAN AUTONOMIE

De wereld is definitief veranderd. In februari, vóór de Corona, kibbelden we nog met elkaar over loontredes, ziektedagen, wel of niet invoeren van ABB en een eventuele verhuizing van diverse overheidsdiensten naar de Concordiastraat. In juni, nu het virus ons heeft verlaten, vliegen we elkaar in de haren over het niet accepteren van 12,5% salarisverlaging voor ambtenaren, over 500 werkloze ex-Refineria werknemers, over het faillissement van het onderwijs. In amper vier maanden tijd zijn we afgegleden van ‘onaangenaam’ naar ‘desastreus’. Dat is erg.

Er is inmiddels berekend dat we zo’n 50 miljoen nodig hebben gehad voor de NOW-noodsteun van april en mei. Voor juni hebben we nog zo’n 25 miljoen over, dus de verwachtingen zijn dat we dat wel halen zonder een extra bedel-traject naar Nederland. Goddank.

Maar langzamerhand wordt pijnlijk duidelijk wat het ons gaat kosten, die 75 miljoen die we NOW voor nood nodig hadden. Besparingen, salarisverlagingen, een dreigende werkloosheid van meer dan 50%, bonden die uitgaan van het ‘nada-nada’ principe, hotels die failliet zijn of dreigen failliet te gaan, vele grotere en kleine bedrijven die hun activiteiten tot het minimum hebben terug gebracht of er geheel mee gestopt zijn, en een ongekende stroom mensen die momenteel ons eiland verlaat. De ergste mondiale crisis die we sinds de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt. We zitten er middenin.

Het is beangstigend, ik vind het griezeliger dan het Covid-virus zelf, dat deze crisis heeft veroorzaakt. Waar we tot nu toe met hangen en wurgen het wankele evenwicht op ons kleine eilandje in stand konden houden, dreigen we nu toch definitief naar de verkeerde kant te glijden. Is de val naar ongekende werkloosheid in het bedrijfsleven en even ongekende bezuinigingen bij overheid en overheidsbedrijven nog te keren? Eerlijk gezegd heb ik er een hard hoofd in, als we niet radicaal onze gewoonte veranderen. De gewoonte om van elke Nafl 100 die we ontvangen er zo’n Nafl 130 uit te geven.

Volgens mij gaat het om keuzes maken. Gaan we door zoals we gewend waren, dan is er zeer binnenkort zo weinig belastingopbrengst dat ambtenaren, subsidies en overheidsfuncties niet (geheel) uitbetaald kunnen worden. Gaan we bezuinigen, dan komt de helft van het eiland, namelijk die 50% mensen die nog een baan hebben, in opstand. Gaan we opnieuw bedel-vaarten aan naar Nederland, die ons als klein zusje behandelt in plaats van als gelijkwaardige partner, en slikken we de vernedering? Gaan we in gebed, en wachten we op onze knieën op een Hemels Wonder? Wat gaan we doen? Hebben we nog wel een keuze?

Ja, we hebben een keuze. We kunnen gedreven door de waan van de dag doorgaan tot dreigende en nieuwe rampen ons inhalen, en ons naar een kant duwen die we zeer zeker niet willen opgaan. We kunnen ook dapper zijn en het monster in het gezicht kijken. Toegeven dat we het niet redden op deze manier. Dat we de oneerlijke inkomstenverdeling, de scheef gegroeide structuren en de altijd aanwezige overbesteding niet hebben kunnen recht trekken. Dat we met onze wens voor autonomie te hoog hebben gegrepen.

Stel dat we nu als gelijkwaardig partner naar Nederland stappen en zeggen ‘het is ons niet gelukt. We hebben ons stinkende best gedaan, maar we zijn te klein gebleken om de rampen, die ons van buitenaf hebben lam gelegd, van ons af te slaan. We geven onze autonomie op, en worden in plaats daarvan de mooiste, meest aantrekkelijke, best bestuurde provincie van Nederland. Help ons ons onderwijs op verantwoorde wijze neer te zetten. Behandel onze ambtenaren zoals die in Den Haag ook behandeld worden, beoordeel ze naar hun functie en geef ze het salaris dat erbij past. Pas de Balkenende norm ook hier toe, zo snel mogelijk en voor alle instanties graag. Geef onze ondernemers de kans om boven deze crisis uit te komen, ook al staan ze niet correct geregistreerd bij de SVB. Geef onze werklozen een deugdelijke uitkering, om de periode van herstel en wederopbouw te overbruggen, of een baan elders in het land. Zie erop toe dat grote winkelketens hier hun filiaal neer zetten. Start projecten ‘tropische landbouw’ op. Neem alle cannabis die jullie legaal verkopen uitsluitend bij ons af. Dan zullen wij, samen met het CFT, De Nederlandse Bank, Commissies van Toezicht en welke andere instanties jullie maar nodig vinden, zorgen dat onze inkomsten gaan matchen met onze uitgaven.’ Stel nu dat we dat gaan doen?

Stel nu dat we dan niét gaan doen, en door blijven vechten met het monster van krimp, bezuiniging en werkloosheid? Ik stel voor dat we hier heel grondig met elkaar over nadenken, en het elkaar zonder schaamte durven vragen. Wat zullen we doen?

Felicia van Loon,

Curacao