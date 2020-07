Ingezonden | Het onderwijs lijdt

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Juf (Iris) Ludekuse aan het woord.

Het eiland lijdt en niet het eiland leidt, tenminste als het gaat om onderwijs. Met veel verbazing en teleurstelling heb ik de afgelopen maanden de ontwikkelingen in het onderwijs gevolgd.

Begrijp me niet verkeerd, ik heb het niet over de 12,5 procent korting op de algehele arbeidsvoorwaarden. Ik zit niet in het onderwijs voor het salaris. Volgens mij niemand op dit eiland: de salarissen liggen immers over het algemeen hoger in de andere delen van het Koninkrijk. Nee, de meeste docenten (ik ook) zitten in het onderwijs omdat we geloven in de kracht van goed onderwijs, in wat goed onderwijs kan betekenen voor ons mooie eiland. We zijn trots als we een oud-leerling tegenkomen die vol trots vertelt over zijn of haar eigen bedrijf of leuke baan. Daarmee geeft hij iets terug aan het eiland. We zijn trots dat we een steentje hebben mogen bijdragen aan de ontwikkeling van deze leerling.

Met veel pijn lezen we dan ook de uitgelekte memo dat de overheid wederom wil bezuinigen op het onderwijs. De bijzondere schoolbesturen trekken aan de bel omdat de klassen zullen moeten groeien naar 40 leerlingen: er is namelijk niks anders meer om op te bezuinigen dan op leerkrachten. Nu krabbelt de overheid terug. Afgelopen zondag 28 juni publiceerde de overheid een mededeling dat er nog niks besloten is rondom de bezuinigingen op onderwijs en er eerst gedegen onderzoek en overleg met het werkveld komt. Maar laten we niet vergeten dat de (uitgelekte) memo is opgesteld door het ministerie met het idee dat het mogelijk is om verder te bezuinigen op onderwijs.

Dit staat in schril contrast met andere delen in ons Koninkrijk. De AOb (de Algemene Onderwijsbond) in Nederland heeft nog niet zo lang geleden een onderzoek laten uitvoeren door de Universiteit van Amsterdam. Uit dit onderzoek blijkt dat investeren in onderwijs, in kleinere klassen, uiteindelijk de economie veel meer oplevert.

Helaas is de politiek altijd op kortetermijnresultaten gericht. Een minister heeft er namelijk niks aan als het resultaat pas komt lang nadat hij geen minister meer is, dat levert geen stemmen op. Daarnaast weigeren politici het geld dat ze in onderwijs stoppen te zien als investering. Volgens de politiek is het subsidie, met andere woorden: weggegeven geld wat niks oplevert. Ook hier op Curaçao vindt men onderwijs blijkbaar niet belangrijk genoeg. Terwijl er van nog geen enkel ander ministerie bezuinigingsplannen zijn vernomen, zijn die op onderwijs al uitgelekt.

Heeft de oppositie kritische vragen gesteld naar aanleiding hiervan? Nee, het is verdacht stil gebleven. Niemand op Curaçao wil zijn vingers branden aan onderwijs. In januari van dit jaar is minister Alcalá-Wallé opgestapt. Sindsdien is onze minister-president ook minister van Onderwijs. Uiteraard is het te waarderen dat de minister-president zich geroepen voelt om het Onderwijsministerie te leiden. Maar waarom is er nog steeds geen nieuwe minister?

Onderwijs is niet iets wat je er even bij doet en meneer Rhuggenaath heeft m.i. weinig ervaring of affiniteit met onderwijs. Waarom is het wel mogelijk om een tijdelijke minister aan te stellen voor het ministerie van Economische Ontwikkeling, maar niet voor het ministerie van Onderwijs? Waarschijnlijk omdat onderwijs niet scoort en niemand zijn vingers wil branden aan dit departement.

Uit het verleden kunnen we opmaken dat iemand die minister van Economische Ontwikkeling of Financiën is geweest vaak wordt herkozen. In de afgelopen tien jaar zijn er tien verschillende ministers van Onderwijs geweest. Hoeveel zijn er herkozen en voor de volgende termijn teruggekeerd in de regering?

Het ministerie van Onderwijs lijkt het zwarte schaap te worden. Ik begrijp het wel. Door de vele verschillende ministers in de afgelopen jaren en de vele bezuinigingen is het onderwijs bijna niet meer te redden. In 2013 gaf Unicef al in een groot onderzoek aan dat het onderwijs op Curaçao niet toereikend was door onvoldoende subsidie, onvoldoende leerkrachten en taalproblemen. Degene die het departement onderwijs op zijn schouders wil nemen moet zijn borst natmaken voor een behoorlijke klus, want we staan te dweilen terwijl de waterleiding allang is gesprongen vanwege achterstallig onderhoud en het huis op instorten staat.

Ondertussen maakt het hele eiland zich zorgen over de groeiende economische problemen, over de werkloosheid en de toekomst van ons mooie eiland. Laten we ons nou eens afvragen voor wie wij deze toekomst bouwen? De jeugd wordt nu het kind van de rekening.

Hoe hard de docenten ook hun best doen, zonder voldoende steun en leermiddelen kan er geen kwaliteit worden gewaarborgd. Onze kinderen verdienen beter onderwijs. Investeren nu wordt later terugverdiend. Ik roep onze regering op nu te investeren in de jeugd, zodat zij later kunnen bijdragen aan onze economie.

Juf (Iris) Ludekuse,

Curaçao