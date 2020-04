Ingezonden | Het virus; balans, actie en leiderschap

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Chris Jager aan het woord.

Een maand geleden schreef ik een artikel over het virus en balans. Dat ze aan elkaar gerelateerd zijn en interdependent; zonder gezondheid geen economie en zonder economie (inkomen, voeding en zorg) geen gezondheid. We zijn er in geslaagd de gezondheid te behouden en kunnen daar met recht blij om zijn: al 4 weken lang slechts zo’n 3 actieve cases en er is geen enkele inwoner van het eiland overleden.

Dit in schril contrast met de naar schatting 70 a 90 personen die hier aan jaarlijks aan griep overlijden (en waar vrijwel niemand zich druk over maakt). Chapeau! Ook internationaal gezien doen we het goed (zie grafiek met mortaliteit per 100.000 inwoners).

Van evenwichtigheid en balans met onze economie is echter tot nu toe niet of nauwelijks sprake. En daar betalen we een hoge prijs voor: vele duizenden niet-actieve cases (werklozen), een drastische vermindering van de consumptieve uitgaven, verminderde inkomsten voor de overheid, afname van de mentale gezondheid en een razendsnelle en ongekende toename van armoede en daarbij behorende ellende met het uiteindelijk onvermijdelijke: honger.

Het middel is erger geworden dan de kwaal. De roep om hulp is gigantisch en Voedselbank en vele andere instanties doen hun uiterste best doch kunnen het nauwelijks aan. Bijna dagelijks zien we de mensen van GMN op TV die wezenlijk weinig nieuws te vertellen hebben. Op zich prima, maar waar is de stem van Economische Zaken? Waar is de stem van de vele duizenden die nu geen werk hebben? Waar is de stem van al diegenen van wie de portemonnee leeg is en moeten leven van rijst en bonen? Laat die nou ook eens zien en hun verhaal doen op TV, de moeite waard.

Het is relatief eenvoudig om te beslissen de lock-down te verlengen met 2 weken, vooral als je dat (nogal respectloos) doet zonder enige motivering of onderbouwing. En een goed salaris hebt, in een gekoelde auto rijdt, in een mooi huis woont en je ‘savonds niet op de grond maar op een goed matras kunt gaan slapen, in een kamer met airco. Heb je dan nog wel recht van spreken? Ja, ik vind eerlijk gezegd van wel, maar houd dan wél wat meer rekening met degenen die al deze luxe niet hebben en hun stem niet kunnen verheffen. Breng ook daar meer evenwichtigheid en balans aan.

Er is ruimte voor verlichting van de strenge maatregelen en het geleidelijk op gang brengen van de interne eilandelijke economie. Denk bijvoorbeeld aan bouw, kleinhandel, kleding en reparatie. Dat hoor, lees en verneem ik, ook van medici. Maar om dat te doen zal men wel over de angst heen moeten stappen waar onze bestuurders mee te maken hebben. Die angst is hinderlijk en begrijpelijk, maar de prijs die we daarvoor als maatschappij betalen is eenvoudigweg te hoog.

Bovendien kun je dat om meerdere redenen niet blijven volhouden (waar ik hier maar beter verder niet op in ga). De belangrijkste concrete financiële oplossing die tot nu toe wordt gezocht is bij Den Haag aankloppen en die zegt; prima, maar laat zien dat je zelf ook duidelijke concrete stappen neemt. En vervolgens gebeurt er verder kennelijk weinig, té weinig.

Waar blijft het invoeren van een tijdelijke solidariteitsheffing en korten op vakantiegeld voor publieke- en semi-publieke sector incl. Staten, Centrale Bank, RvA, SER, ARC enz? Het aftoppen van exorbitante salarissen (wat vorig jaar eigenlijk al had moeten gebeuren)? Het invoeren van deeltijd met navenant salaris? Het versneld uitvoeren van de VVU? Het halveren of opschorten van de vergoedingen voor leden van RvC’s? Het invoeren van een tijdelijke accijns op brandstof enz.

De crisis is ernstig, acuut en tijdelijk en dat vraagt om A: leiderschap, B: het snel uitvoeren van allerlei maatregelen en C: duidelijkheid en perspectief.

Het dringt misschien nog niet helemaal door maar dit is echt geen tijd voor time-consuming tripartiet overleg en commissies, maar voor solidariteit, consultatie, voorbereiding en uitvoering.

Geachte dames en heren bestuurders, het volk roept om leiderschap, duidelijkheid, perspectief, werk en actie. De bal ligt bij u. De mogelijkheden zijn er. Hopi sabeduria i eksito.

Chris Jager,

Bedrijfskundige, voormalig beleidsadviseur E.Z. en Financiën