Ingezonden | Het virus en balans; enige observaties en hoe nu verder

Vandaag laten we Chris Jager aan het woord.

Economie en gezondheid worden vaak gezien als een tegenstrijdigheid. Dat is niet juist; ze zijn aan elkaar gerelateerd en interdependent: er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding. Zonder gezondheid geen economie en zonder economie (lees: inkomen, voeding en zorg) geen gezondheid.

Economie als wetenschap is afkomstig van de sociologie. Niet zonder reden; het gaat over mens en maatschappij, over werk en inkomen. In feite dus over overleven en leven. Economie is dus geen vrijblijvend iets, goed of slecht, links of rechts, maar een noodzakelijkheid voor ons bestaan; leven en óverleven.

Dit geldt temeer voor een land waar het mediane inkomen ligt rond de Naf 1830 bruto/maand, de werkloosheid rond de 20% is (wellicht nu meer dan verdubbeld) en zo’n 15.000 huishoudens (25%) beneden de armoedegrens leeft (en op weg is naar 30.000+). Leuk of niet; economie is een noodzakelijkheid.

Naast bedrijven en instellingen, pensioenfondsen en bijvoorbeeld de SVB is ook voor de overheid werk en inkomen, economie, een noodzakelijkheid. Middels afdrachten, belastingen enz. zijn die in staat de fysieke- en niet-fysieke infrastructuur te handhaven en te verbeteren, inclusief bijvoorbeeld onderwijs en de gezondheidszorg. Daarzonder gaat het niet. Zonder economie geen zorg, geen ziekenhuis, SVB, medische uitzendingen enz.

Door te stressen op lock-down wordt de verspreiding van het virus tegen gegaan en angst onder de bevolking verminderd. Tevens echter wordt daardoor de economie en dus werk en inkomen ernstig bemoeilijkt c.q. onmogelijk gemaakt. Daardoor drogen inkomsten voor zowel personen, bedrijven als overheid op waardoor uiteindelijk ook het zorgstelsel, onderwijs en veiligheid en dus het leven onder grote druk komen te staan. Werkloosheid, armoede, angst, honger en crimineel gedrag gaan dan toenemen; de mentale en fysieke gezondheid gaan drastisch afnemen. Hierdoor is het niet de vraag óf maar wannéér maatregelen moeten veranderen ten gunste van het op een intelligente wijze geleidelijk weer op gang brengen van de economie. Alléén focussen op het tégen houden van het virus is op termijn niet reëel. Dat vereist naast beleid, regels, aanpassingen, gedragsverandering enz. vooral ook leiderschap, creativiteit en moed.

Op termijn (weken, maanden?) is dit de enige manier om op langere termijn te kunnen overleven, leuk of niet leuk. Financiële hulpmaatregelen zijn nodig en heel mooi doch het is symptoombestrijding en slechts goed voor een overbruggingsperiode. Er zal door onze bestuurders en ook elders in deze wereld een acceptabele modus operandi gevonden moeten worden die én gericht is op een zo gezond mogelijke samenleving én op voldoende werk en inkomen. Er zal een balans gevonden moeten worden tussen wat enerzijds qua virusbestrijding nu wenselijk en haalbaar is en anderzijds qua economie en leven noodzakelijk is. Het vinden van die modus operandi is niet eenvoudig en een grote uitdaging voor bestuurders en deskundigen. Onmogelijk is het zeker ook niet. Ook hier geldt ‘Si nos ke, nos por’.

Chris Jager,

Curacao