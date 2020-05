Ingezonden | Hoe angst verbroedert

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Gideo Jonkeraan het woord.

“We gaan allemaal dood aan corona…” Je ontkomt in het dagelijks leven via de media niet aan corona ook wel bekend als Covid-19. Je leest en hoort erover of in het ergste geval ben je besmet met corona. In de meeste publicaties gaat het over de gevaren. Met nadruk op het aantal doden, hierdoor wordt een onderhuidse angst aangewakkerd. Dat is wanneer zelfs het aantal genezingen in een bijzonder somber context wordt geplaatst. Dus eigenlijk kent corona alleen maar negatieve elementen en daar kan men niets anders dan bang van worden. Wereldwijd nemen landen rigoureuze maatregelen. Dan moet het volgens de meeste angsthazen wel heel erg gevaarlijk zijn. Want laten we eerlijk zijn, de economie wordt toch niet met opzet verpest? De angst zit er dus goed in en wordt dagelijks gevoed op diverse platformen dankzij de media en overheden tijdens hun persconferenties. Daarnaast de angsthazen die hun angst willen bevestigen en nog meer angsthazen willen recruiten.

In deze context is het de moeite waard om het boek van Naomi Klein erbij te nemen ‘de shockdoctrine, de opkomst van het rampenkapitalisme’. Zeer interessant boek, waar Klein schrijft over hoe invloedbare individuen en groepen gebruik maken van situaties waar er onrust, onzekerheid en angst heerst. Zij gebruiken zo’n situatie om van alles door te drukken wat nooit zou lukken in een stabiele omgeving. Dat deel van het boek is me altijd bijgebleven.

Nou wil ik niet benadrukken dat dit corona tijdperk gebruikt wordt om diverse veranderingen door te voeren voor een Corona 2.0 tijdperk, maar ik acht het niet onmogelijk. Wat ik wel wil aangeven, is dat er door deze angst, groepen elkaar hebben gevonden die normaal gesproken lijnrecht tegenover elkaar staan. Nu hebben ze namelijk een ding gemeen en dat is doodgaan.

Doodgaan door het Coronavirus van jezelf, een familielid of vriend of naaste collega legt een extra zwaar accent in de corona-discussies. Want mocht je namelijk het hele gebeuren in twijfel trekken, dan ben jij meteen verantwoordelijk voor de dood van hun familie of hunzelf. Ik had overigens nog niet gevraagd hoe vaak zij hun familie hadden opgezocht voor de lock-down, maar dat terzijde.

In die discussies komen de termen terug zoals vrijheidsberoving lock-down, verplichte vaccinaties, NSB Corona apps en ga zo maar door. Woorden die voor het begin van de corona-tijd bijna ondenkbaar waren. Maar als logisch en erg “nodig” worden gevonden door de hierboven omschreven “terminalen”.

Het maakt tegenwoordig ook niet meer zoveel uit welk politiek standpunt of mening jij hebt omtrent een maatschappelijk probleem. Zo zijn er mensen die voorheen moeite hadden met autoritair gedrag, maar die het nu logisch vinden dat een lock-down met daaropvolgende handhaving noodzakelijk is. Zo geloven anti-kapitalisten in de bevindingen en nemen klakkeloos de cijfers over van een door kapitalistisch gefinancierde organisatie zoals de Wereld Gezondheid Organisaties en haar leden. Of Pro en anti Zwarte Piet mensen die nu beide “rot maar op naar Nederland (of eigen land)” roepen tegen mensen die hun angsten in twijfel trekken. Mensen die een hekel hadden aan verklikkers staan te springen om hand in hand met een verklikker mensen te rapporteren bij groepsvorming. Dan zijn er nog de dierenliefhebbers, stop geweld tegen vrouwen, vrijwilligers/ donateurs van voedselbanken, zakenmensen, eigenaren eigenlijk iedereen die dezelfde angst kent. Ook deze personen zijn eensgezind en vormen een collectief tegen personen die nota bene pleiten voor een betere (financiële) situatie, zodat straathonden weer opgevangen kunnen worden, het huiselijke geweld afneemt, minder honger bij gezinnen thuis en de economie weer kan opstarten. Het lijkt erop dat angst voor doodgaan hen ineens veel minder humanitair, minder sociaal en minder zakengezind maakt. Dit soort eenheid –gevoed en gevormd- door angst had geen enkele mediator voor elkaar kunnen krijgen in een stabiele omgeving.

Deze tijdelijke verbroedering lijkt een mooi gegeven, omdat ze nu als collectief ja en amen kunnen zeggen. Echter dan dient er wel iemand van deze situatie gebruik te maken, maar tot die tijd laten we genieten van deze mooie verbroedering. Wat mij betreft doe nog minimaal 4 weken lock-down erbij! Trouwens, wie er baat heeft bij het ja en amen zeggen dat laat ik aan jullie over.

Sporadische Columnist

Gideon Jonker