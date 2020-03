Ingezonden | Illegale vuilstort naast school

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Vannacht werd ik even na drie uur wakker door woedend blaffende buurhonden en ik ging kijken wat er loos was. Mannen met een witte pick-up gooiden witte zakken neer en reden snel weg, voordat ik de kans kreeg het nummer van de auto te noteren.

Bij daglicht bleken deze zakken afval te bevatten en stonken verschrikkelijk. De plaats van storting was voor een gesloten overheidsgebouw, grenzende aan het Coromoto College. De wind zal de stank zeker het onderwijzend personeel en de leerlingen bereiken met alle ongewenste gevolgen van dien.

Heb meteen nummer 917 van de politie gebeld en om een bezoek van het X-team gevraagd. De politie zou in de loop van de dag komen kijken. Opgemerkt wordt, dat deze plaats dicht bij het Curaçaosch Museum ligt, waar veel toeristen komen.

Het is een zeer verontrustend verschijnsel, dat men nu in wijken ook aan illegale vuilstort doet, vooral in een periode, dat uiterste hygiëne noodzakelijk is in verband met het voorkomen van ziektes op ons eiland.

Julie Kooijman,

Curaçao