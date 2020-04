Ingezonden | Incapabele leiders in crisissituatie

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Hoe langer deze Corona crisis duurt, hoe meer ik me afvraag of we wel op de goede weg zijn en of de leiders van dit land wel de juiste leiders zijn.

Op het moment dat de uitbraak in Nederland begon hebben wij onze luchthaven open gehouden met alle ellende van dien.

De eerste 7 besmettingen op Curacao waren mensen die in Nederland zijn geweest. Waarom is de luchthaven niet sneller gesloten? Het toerisme was al in elkaar gevallen, dus voor inkomsten hoefde het niet meer. Er is besloten voor een korte termijn oplossing, het virus buiten de deur te houden voor zover mogelijk.

We zitten nu op 11 besmettingen en het gehele eiland is in een lock-down situatie terecht gekomen. Met veel machtsvertoon wordt er gecontroleerd op straat. Waarom kan er nu wel met leger, VKC, Marechaussee en politie gecontroleerd worden maar in de “normale situatie” niet? Juist in de periode voor de corona crisis was er veel criminaliteit, afrekeningen en burgerlijke ongehoorzaamheid. Waarom worden er nu spierballen getoond? Waarom kan er nu spoedwetgeving worden geïntroduceerd maar normaal gesproken niet? Dit betekent dat de capaciteit er wel is, maar dat er nooit prioriteit is gegeven om het gevoel van veiligheid aan de burgers te vergroten.

Door de lock-down is de gehele lokale economie in elkaar gevallen. Kappers, winkels, bouw projecten, openbaar vervoer. Alles ligt stil en dat betekent dat er geen geld meer verdiend wordt. De meeste mensen hebben eind vorige maand nog hun salaris gekregen maar dit gaat heel snel op. Banken hebben 3 maanden uitstel gegeven voor betalingen aan de hypotheek, maar hoe zit het met de mensen die een huis huren bij particulieren? Deze mensen zullen geen uitstel krijgen voor het betalen van hun huur en komen dus in grote problemen.

Over een paar weken is bij deze mensen het geld op en kunnen ze niet meer eten en geen huur meer betalen. Hoe gaan deze situaties opgelost worden? Ik voorzie grote problemen en muiterij, wellicht weten onze leiders dit ook en oefenen ze nu al met het in stelling brengen van de ordetroepen? In Nederland wordt geprobeerd om 60% van de bevolking immuun te krijgen voor dit virus. De economie draait nog voor zover mogelijk. Waarom kopiëren wij deze aanpak niet?

Niemand op Curacao is nu immuun voor dit virus. Wat gaat er gebeuren als er weer vliegtuigen komen en aan boord zit weer iemand die het virus bij zich draagt? Gaat dan weer het hele eiland op slot? Gaan we weer door deze ellendige situatie heen? Volgens mij is de huidige aanpak totaal niet de juiste.

We mogen God op onze blote knieën danken dat we nog steeds deel uit maken van het Koninkrijk der Nederlanden. Er is inmiddels een aanvraag ingediend voor een steunpakket. Maar hoe denken onze leiders om te kunnen gaan met de eventuele grote zak geld die deze kant op gaat komen?

Het is in de afgelopen 10 jaar (sinds de staatkundige vernieuwing) nooit gelukt de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Geen enkele regering heeft de moed gehad om in te grijpen. Er staan veel te veel ambtenaren op de loonlijst die ook nog eens veel te veel verdienen.

Geld wordt over de balk gesmeten zonder dat er verantwoording over wordt afgelegd. Waar zijn de partijen als MFK, KDnT en PS met hun grote monden? Nos Mes Por hoorde ik ze altijd zeggen, maar nu zijn ze muisstil. Geld uit Nederland is keihard nodig, en reken er maar op dat Nederland eisen gaat stellen aan deze vorm van hulp.

Er zijn een aantal maatregelen en condities bepaald door de overheid om steun uit te keren. Begrijpen onze leiders wel in wat voor een economie we leven? Laten we eerlijk zijn, voor het overgrote deel leven we op Curacao in een derdewereld land. Dit betekent dat er een hele grote informele sector is. Mensen die wel werken maar die geen premies betalen. Deze mensen kopen echter wel eten en drinken, rijden auto’s en betalen Aqualectra.

Het zou cijfermatig door de Ontvanger heel makkelijk inzichtelijk gemaakt moeten kunnen worden hoe groot deze informele sector is door alle OB aangiftes te vergelijken met alle IB en WB aangiftes. Zo zal je zien dat er veel meer OB geïncasseerd (zou moeten worden) in vergelijking met het officiële BBP. Er is dus een hele grote zwart geld economie.

Denk aan alle mensen die helpen in de huishouding, de tuinmannen, de kleine schilders en ga zo maar door. Hoe gaan deze mensen gecompenseerd worden zonder dat zij een officiële boekhouding hebben? Er werken zo ongelooflijk veel mensen bij de Belastingdienst maar er is geen enkele controle en handhaving.

Ik zou onze leiders echter een tip willen geven. In de gehele crisis hebben jullie aangetoond geen enkele adequate kennis te hebben om het eiland in de juiste richting te sturen. Neem de eer aan jezelf, doe een stap terug en maak plaats voor een zakenkabinet. Mensen zonder politieke banden maar met kennis van zaken. Een zakenkabinet dat 5 jaar carte blanche krijgt om impopulaire maatregelen te treffen, orde op zaken te stellen. Mensen die niet hoeven na te denken over een eventuele herkiesbare periode en die dus keiharde maatregelen kunnen treffen zonder aan hun eigen toekomst te hoeven denken. Alleen op deze manier kunnen we een gezonde start na deze enorme crisis bewerkstelligen. En wees niet te trots wanneer je deze kennis niet op het eiland kunt vinden, maar kijk verder in het Koninkrijk. Het belang van de bevolking is groter dan jullie ego’s!

Naam bij redactie bekend,

Curacao