Ingezonden | Integriteit

Vandaag laten we S. de Miranda aan het woord.

Het rapport van Fundashon Kòrsou Transparante was in vergetelheid geraakt en er wordt nu na 7 jaar – gelukkig – de balans opgemaakt. Ik herinner mij het rapport uit 2013 en vond het jammer dat het nooit door de politiek is opgepikt. Behalve dat er ook niets met de aanbevelingen is gedaan is er ergo nooit enige stap in de richting met betrekking tot integriteit genomen.

Ik las bijvoorbeeld dat er een cruciale aanbeveling is gedaan om het hoofstembureau te laten verzelfstandigen om juist politieke inmenging te voorkomen. Ook de term integriteit komt in het rapport vaker naar voren en is al vele jaren een onderwerp van gesprek binnen de gemeenschap en erbuiten.

Er had natuurlijk al vele jaren geleden gestopt moeten worden om familie en vrienden aan lucratieve baantjes te helpen. Dat geldt voor iedereen werkzaam binnen de overheid. Dit is een ongewenste derde-wereld-mentaliteit die in veel landen voorkomt, maar anno 21e eeuw niet meer zou mogen voorkomen, zeker niet in een modern land als het onze.

Dit geldt natuurlijk ook voor ministers/parlementariërs, allen die door de bevolking zijn gekozen. En dan vind ik het extra absurd dat dankzij Mc William haar dochter in mei jl. als crisisteam stafmanager is geplaatst. Let wel, ik gun iedereen een job maar juist in een tijd waar deze overheid veel kritiek krijgt over hun handelwijze vind ik dit uitermate ongepast en ‘not done’.

Verder dient elke overheidsvacature (ik dacht overigens dat er geen mensen meer zouden worden aangenomen?) in de media vermeld te worden zodat iedereen kan solliciteren en wel op basis van geschiktheid. Ik vind dit uitermate ongepast.

S. de Miranda,

Curaçao