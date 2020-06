Ingezonden | It’s now or never…

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

We zijn begonnen aan een nieuw ‘normaal’ zoals de term luidt. Het enige nieuwe is echter de term. De rest is hetzelfde gebleven. De betweters en ‘don sabe lo todo’s’ zijn met nog grotere overtuiging weer volop in het nieuws.

Het ontbreekt ons aan echte leiders. Individuen die bereid zijn om al hun energie te besteden aan de vooruitgang van ons land, en niet schromen om zichzelf op de achtergrond te plaatsen.

Leiders die kunnen motiveren en het goede voorbeeld geven. Leiders die als eerste een stap in de goede richting durven te maken.

Praters hebben we genoeg. Geen woorden maar daden.

Albert Comenencia,

Curaçao