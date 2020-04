Ingezonden | Jaarrekening 2018 verworpen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Dr. P.W. Blankevoort aan het woord.

Op 17 april 2020 zie ik een groot aantal heel deftige mensen bij de trap van de Gouverneur.

Je zou denken goed voorbeeld geven…….

Hoe ik ook meet een aantal van die mensen staan zo dicht bij elkaar dat ze elkaar de hand kunnen schudden. Is dit een voorbeeld van 150 cm afstand houden “FOEI” dit had niet in de krant gemogen.

Dat ze dit thuis doen of achter gesloten deuren is tot daar aan toe, maar ook mensen in functie moeten het goede voorbeeld geven!

Dr. P.W. Blankevoort,

Curacao