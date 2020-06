Ingezonden | Karel Doorman?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we John da Silva aan het woord.

Op 2 mei jl. kon een vaartuig, aangedreven door twee buitenboordmotoren van 400 pk, ter grootte van de romp van Trump, met 50 huurlingen aan boord, ongemerkt vanuit Colombia de eilanden passeren richting een vissersdorpje ten noordwesten van Caracas.

De bedoeling was om het vliegveld te bezetten en Maduro te ontvoeren. Overgelopen soldaten zouden dan Guaidó aan de macht helpen. Nicolás Maduro beschuldigde daags na de mislukte coup, Aruba ervan betrokken te zijn geweest bij het bijtanken van de sloep. De minister-president van Aruba zou het direct laten onderzoeken. En nu doet Stef Blok alsof zijn neus bloedt.

Toevallig was de Karel Doorman in de buurt, tezamen met Britse, Franse en Amerikaanse oorlogsschepen, zeg maar de ‘brothers in arms’ die ook acte de présence hebben gegeven bij de invasie van Irak en de bombardementen op Syrië. Als in Venezuela de hel was losgebroken, hadden we hier ook toevallig 100 Amerikaanse medisch specialisten gestationeerd om de gewonden aan ‘onze kant’ te behandelen.

Nu, na de mislukte coup, mag de Karel Doorman weer naar huis. Grenscontrole is plotseling niet meer nodig en Covid-assistentie ook niet, vooral niet nu de tweede golf eraan komt als de grenzen opengaan.

Was de Karel Doorman betrokken bij dit ‘incident’? Complottheorie of logisch verhaal? Bij dit soort onderwerpen is onze NOS-correspondent muisstil. Het is de taak van de pers om achter de feiten aan te gaan en de lezer niet met speculaties achter te laten.

John da Silva,

Aruba