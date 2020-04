Ingezonden | Kind van de rekening

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Doris Best aan het woord.

Zeventig à tachtig procent van de kinderen op Curaçao heeft geen vaste internetverbinding thuis en kan de digitale lessen dus niet volgen. Dat stond de afgelopen weken in de krant in berichten van onder meer de schoolbesturen en Ace Suares.

Enkele dagen daarna stond in de krant dat de regering had aangegeven dat de achterstand later zou worden ingehaald. Makkelijk gezegd. Nu weet ik uit eigen ervaring dat heel veel kinderen van armere ouders allang een leerachterstand hebben vergeleken met kinderen van rijkere ouders. De regering weet dit ook, al jaren, uit onderzoek en uit berichten van schoolbesturen en organisaties in het veld.

Er zou in 2008 een project starten ‘One laptop per child’ om daarmee het digitale leren uit te rollen op Curaçao. Met name bedoeld voor kinderen in armere wijken. Dit project is iets voor het starten stopgezet. Toen zouden er digitale schoolborden komen. Ook dat is stopgezet. Daarna was het stil.

Bij de sluiting van de scholen in het kader van het coronavirus was dus heel goed bekend bij de regering en bij het ministerie van Onderwijs dat dus een heel groot aantal kinderen geen digitaal onderwijs zou kunnen volgen. Het is niet goed te begrijpen waarom dan geen actie is ondernomen om deze situatie te ondervangen.

We weten niet hoelang de scholen dicht blijven en of zelfs in de loop van het jaar weer nieuwe lockdowns, met schoolsluiting, moeten worden ingesteld. De vraag is daarom: Is er een concreet plan hoe de nieuwe achterstand van deze kinderen zal worden ingehaald? En is hier een timeframe voor met startdatum? Het enige kapitaal dat Curaçao werkelijk heeft is ons Human Capital.

Deze zeventig à tachtig procent van onze kinderen is arm en toch net zo intelligent als de kinderen van rijkere ouders. Zij zullen over enkele jaren deel uitmaken van het lager, midden en hoger kader van ons land. Het is daarom van levensbelang, voor ons allemaal, om daadwerkelijk in onze arme- re kinderen te investeren zodat Curaçao in de wereld na corona echte kansen heeft.

Zelfs voor minder geschoold werk is een goede algemene vorming nodig. Nú is het moment om ook voor wat betreft het onderwijs een omslag te maken en gratis internet uit te rollen in de armere wijken. Mét gratis laptop.

Dit kan bijvoorbeeld gedurende een beperkt aantal uren overdag, met technische waarborgen om misbruik zo veel mogelijk te voorkomen. Ook volwassenen zouden korte cursussen voor scholing kunnen volgen. Met coördinatie om het gebruik van het internet in goede banen te leiden.

Het project digitalisering voor de kinderen dat blijkbaar al sinds 2008 klaar staat kan, misschien met aanpassingen, worden opgestart. Men kan zich afvragen of de gouverneur in het kader van haar taak (artikel 43, tweede lid, Statuut) niet de plicht heeft een rol te spelen hierbij en de regering uitdrukkelijk zou moeten wijzen op zijn plicht en rol in het belang van het armere Curaçaose kind. Het moet anders, onze kinderen hebben er recht op. Laat ze niet het kind van de rekening blijven.

Doris Best,

Curaçao