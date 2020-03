Ingezonden | Kinderboeken

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Nel Casimiri aan het woord.

In het Antilliaans Dagblad van gisteren stond een artikel van Joyce Pereira en Martha Römer- Dijkhof als reactie op het eerde verschenen artikel van Juana Kibbelaar. In het artikel wijzen de schrijfsters op het belang van aanvankelijk onderwijs in de moedertaal, in ons geval het Papiamentu. Dat is geen nieuw standpunt, het wordt al vele jaren benadrukt door de taalgeleerden.

Dit standpunt is ook de leidraad op de oude APK en de nieuwe Lofo-lerarenopleiding. De studenten die afgestudeerd zijn en nu voor de klas staan, moeten echter bijna allemaal als instructietaal het Nederlands gebruiken, omdat de meeste ouders daarvoor kiezen. Dat geeft een mentaal conflict, met alle gevolgen van dien. Het voorstel van Broer Montesant om de leraren in drie talen op te leiden waarbij ze kunnen kiezen in welke taal ze op het hoogste niveau willen afstuderen, kan een oplossing bieden.

Het is duidelijk dat het grootste deel van de studenten dan kiezen voor het Papiamentu en als ik het goed begrepen heb, mogen ze dan alleen aan scholen met het Papiamentu als instructietaal benoemd worden. Dit is allemaal van boven af gericht.

Maar kijk nu eens van beneden naar boven. Naar de leraren die hun leerlingen leren lezen. Lezen in een taal die niet jouw moedertaal is, is moeilijk. Een groot deel van het artikel wordt daaraan gewijd. Op een school waarin het Papiamentu de instructietaal is of op een tweetalige school, kunnen de leerlingen dus boeken lezen in het Papiamentu. Maar helaas, daarvan zijn er te weinig, dus als leerlingen plezier krijgen in het lezen, wordt dat plezier al vlug vergald, omdat er geen boeken meer zijn. Curaçao en ongetwijfeld ook Aruba, zit vol met verhalen. Ze worden verteld, maar bijna nooit opgeschreven.

En na het overlijden van pater Brenneker en Elis Juliana, helemaal niet meer. Zowel Joyce Pereira als Marta Dijkhof zijn experts in het Papiamentu. Waarom zorgen zij niet dat die verhalen opgeschreven worden, in perfect Papiamentu, en kunnen dienen als leesvoer voor basisschoolleerlingen. Er zijn ook best veel mensen die zelf verhalen bedenken en er wat graag boeken van willen maken. Denk bijvoorbeeld aan Hubert Penza, Cathleen Giterson of een Diana Lebacs.

Maar een boek uitgeven kost geld: na het schrijven, een illustrator, een opmaker, een drukker, vervoer, distributie, reclame en verkoop. Help ze daarmee. Commercieel is het niet haalbaar, zorg voor een fonds. Begin bij de basis. Zorg dat er genoeg boeken zijn.

En dan bedoel ik niet de studieboeken, de grammatica- en taalkundestudies: allemaal nodig voor de top, maar begin met voldoende leuke kinderboeken om de leerlingen plezier in het lezen te geven. Dat lezen hebben ze de rest van hun leven nodig.

Nel Casimiri,

Curaçao