Ingezonden | Klap OM & Pep(pie)talk

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Chris Schmitz aan het woord.

Het in de editie van zaterdag 21 december van het Antilliaans Dagblad gepubliceerd redactioneel commentaar onder de titel ‘Klap OM & Pep(pie)talk’ vraagt om een reactie. Ik vraag me af waarom de media haar lezers tegen beter weten in willen doen geloven dat álle rechters altijd en onder alle omstandigheden integer zouden zijn.

Zou elke recent afgestudeerde jurist of een geflopte advocaat die de vierjarige Raio-opleiding met succes heeft doorlopen, vanaf zijn of haar benoeming tot rechter absoluut integer zijn? En waarom zouden we moeten aannemen dat hun uitspraken vanaf dat moment niet ontvankelijk zijn voor enig tegenspraak? Het volgen van een aan de Raio vergelijkbare opleiding zou dan naar het lijkt als panacee kunnen dienen voor alle aan een ambtseed gebonden functionarissen.

Niet echt geloofwaardig; één en ander lijkt eerder meer weg te hebben van een dogma in de religiesfeer zoals onder andere een na een maagdelijke conceptie geboorte van een godheid en de pauselijke onfeilbaarheid in geloofszaken; geloofsartikelen waarin je als katholiek geacht wordt te geloven, maar waarin bijna niemand gelooft.

Rechters komen niet van Venus en ook niet van Mars. Rechters zijn mensen net zoals u en ik, van wie men mag aannemen dat geen enkel menselijk tekort hun vreemd is. Het zou dan ook bepaald opmerkelijk zijn als rechters, als enige van de aan een ambtseed gebonden functionarissen, nóóit uit de pas zouden lopen.

In een in het gezaghebbende Nederlands Juristenblad van 29 november 2019 gepubliceerd artikel van de bekende juridisch publicist mr. Paul Ruijs (www.njb.nl/blog/ partijdige-rechtspraak.34271. lynkx) wordt in tegenstelling tot hetgeen het bovenvermeld redactioneel commentaar lijkt te willen suggereren, aangetoond dat beslist niet alle rechters steeds integer handelen.

Topadvocaat mr. Hugo Smit had met zijn boek De liegende rechter eerder al aangetoond dat een liegende rechter geen onbekend fenomeen is in de Nederlandse justitiële wereld.

De Leidse advocaat Sébas Diekstra heeft onlangs aangifte gedaan tegen een kinderrechter en een griffier van de rechtbank in Almelo (Tubantia 5 november 2019). Volgens Diekstra heeft de rechter zich aantoonbaar schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Er komt in het door Tubantia gepubliceerd bericht een bepaald opmerkelijke passage voor:

,,…zonder de audio-opnames die tijdens de zitting zijn gemaakt, had de valsheid in geschrifte waarschijnlijk nooit aangetoond kunnen worden”.

Lees: zonder deze opnames zou het door de rechter gepleegde valsheid in geschrifte inderdaad niet te bewijzen zijn geweest; want ons wordt immers voorgehouden dat rechters nooit liegen. Om dichter bij huis te blijven: ik durf zonder enige terughoudendheid te beweren dat grote vraagtekens geplaatst mogen worden bij de integriteit van de rechters die in mijn zaak een collega-rechter uit de wind hebben gehouden die zich bewijsbaar schuldig had gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Het feit alleen dat alle aanvankelijk door mij benaderde advocaten uit angst voor repercussies hebben geweigerd mij in mijn procedure tegen deze bewijsbaar foute rechter bij te staan, geeft aan dat vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de ervaren absolute onafhankelijkheid van de rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Meer dan een van deze door mij benaderde advocaten heeft openlijk toegegeven te weigeren vanwege het voor hun advocatenpraktijk te vrezen nadeel. Men mag zich de retorische vraag stellen waarom de betrokken rechters van het Gemeenschappelijk Hof ostentatief geweigerd hebben een akte waarvan alleen maar een kopie beschikbaar was aan forensisch onderzoek op echtheid te onderwerpen. Die conceptakte, waarvan – zoals reeds vermeld – alleen een kopie beschikbaar was, was opzichtig door de eerder vanwege fraude veroordeelde advocaat mr. R.D. manipulatief bewerkt.

En waarom hebben diezelfde rechters even ostentatief geweigerd gehoor te geven aan mijn verzoek een getuige te horen die met zijn getuigenis onweerlegbaar bewijs had kunnen leveren voor mijn stelling dat de gedaagde rechter en de met hem samenspannende foute advocaat mr. R.D, zich schuldig hadden gemaakt aan valsheid in geschrifte?

Ik geef nog een voorbeeld van uit mijn uit eigen ervaring opgedane dubieuze rechtspraak. Rechter mr. P.S. die gedurende de volle negentien maanden als ‘toehoorder’ het aan de juridische procedures voorafgaand mediatieproces heeft bijgewoond (op zich al opmerkelijk!), heeft gedurende dat gehele mediatieproces er alles aan gedaan om mij te bewegen begrip op te brengen voor de tegenpartij die zich bewijsbaar schuldig had gemaakt aan het vervalsen van de statuten van de maatschap en andere concrete voorbeelden van oplichting en bedrog.

Diezelfde rechter zit daarna zonder blikken of blozen de zitting voor waarin de overheid het ontslag eist en terugbetaling vordert van gedurende jaren door betrokkenen onrechtmatig genoten wachtgeld.

Rechter mr. P.S. die zich per se had moeten verschonen, maar zonder blikken of blozen de zitting voorzat, ontkwam er niet aan om de betrokkenen het door de overheid gevraagde ontslag aan te zeggen. Maar in plaats van deze lieden te verplichten tot teruggave van het onrechtmatig genoten wachtgeld, kregen ze op voorspraak van hun foute advocaat mr. R.D., van rechter mr. P.S. een extra zak geld mee in de vorm van een nog een jaar uit te keren salaris.

De totaal verbijsterde gemachtigde van de overheid heeft ondanks ten prooi aan opperste verwarring, maar indachtig het verzekeren van haar ook in de toekomst te behouden broodwinning, het hoofd koel gehouden en zich wijselijk in alle stilte neergelegd bij dit rammelend rechterlijk vonnis. Het aantal publicaties over foute rechtsspraak neemt toe.

Dit soort publicaties hebben alle met elkaar gemeen dat zij door de reguliere media worden doodgezwegen en alleen op sociale media, private websites en Google te lezen zijn. In dit verband mag zeker ook vermeld worden het recent in Civis Mundi gepubliceerd artikel van ir. A.P.H Peters waarin ook deze auteur melding maakt van het onbegrepen zwijgen van de media: www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid= 4136.

Deskundigen beweren dat het geen afbreuk willen doen aan de mythe van de rechter als symbool van de dienaar van de waarheid, aan deze mediastruikvogelpolitiek ten grondslag ligt. Zo’n policy dreigt op den duur echter te falen. Men hoeft slechts te denken aan het gedurende lange tijd, maar uiteindelijk vruchteloos, verzwegen misbruik in de katholieke kerk.

Ik ben het volledig eens met mr. Paul Ruijs dat het overgrote deel van de rechters integere functionarissen zijn, die metterdaad als dienaren van de waarheid beschouwd mogen worden. Maar om te suggereren dat álle 2.500 Nederlandse rechters altijd en onder alle omstandigheden volstrekt integer handelen, Iijkt mij bepaald ongeloofwaardig.

Niet alleen vanwege het toenemend aantal op sociale media en websites zeer geloofwaardig overkomende artikelen waarin sprake is van het tegendeel, maar ook op basis van de eigen bepaald pijnlijke ervaring met vooringenomen rechters.

Jose Eustatia,

Curaçao