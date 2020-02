Ingezonden | Klap voor economie

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Inderdaad is dit de zoveelste klap voor de zwakke Curaçaose economie die we er echt niet bij kunnen hebben. Behalve dat je als burger het grootste gedeelte uit je freezer voor de zoveelste keer weer in de sushibak kunt gooien, hebben veel bedrijven de deuren weer kunnen sluiten.

Toevallig moest mijn auto naar de dealer, die vele uren niet verder kon. Wij zijn onze auto een extra dag kwijt. En zo zijn er ongetwijfeld veel meer problemen te melden. ‘Jonis’ die wel drie keer een update gaf, als je toevallig geen internet op de smartphone hebt weet je niet wat er aan de hand is, of je betaalt je blauw aan 3G om maar enigszins erachter te komen wat er aan de hand is.

In elke beschaafde samenleving waar jaar in en jaar uit het uitvallen van elektriciteit bijna normaal is, treedt een ceo af.

En dan zeker in een land als het onze waar de ceo +1 miljoen gulden per jaar mag incasseren en wanbeleid voert. RvB, RvT etc. etc., horen zich na jaren van debacles terug te trekken.

Het is genoeg geweest.

Josef Martina

Curaçao