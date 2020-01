Ingezonden | Klesch en erfpacht

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Marguérite Nahar aan het woord.

Indien en voor zover de berichtgeving in de lokale dagbladen op Curaçao op waarheid berust, hebben die onnadenkende sukkels in dat PMO (Project Management Organisatie van overheids-nv Refineria di Kòrsou in verband met het ‘Project Arawak’) onze diepzeehaven verkocht aan de Klesch Group voor de symbolische prijs van één US-dollar.

Dát is míjn juridische zienswijze daarop, want er is nóóit een opstalrecht gevestigd op de oil terminal waarbij het eigendom van de grond cum waterkavel werd gescheiden van het eigendom van de opstallen (de installaties van de oil terminal).

Dit impliceert dat wegens natrekking (vroegere jurisprudentie, thans wettelijke grondslag) de grond waarop de installaties zich bevinden plus de aangrenzende waterkavel door die verkoop zijn overgegaan in eigendom van Klesch voor de prijs van één dollar.

Hoe is zoiets in hemelsnaam mogelijk? Het verdient aanbeveling om een team van juristen dit drama te laten onderzoeken.

Marguérite Nahar,

Nederland