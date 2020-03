Ingezonden | KLM laatste landing 747 op Curacao

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Karel Bade bekend aan het woord.

Zaterdagochtend werd ik vroeg wakker en gealarmeerd door familie in Curaçao, tot 30 maart zijn de grenzen op Curaçao open voor haar inwoners. De net gewijzigde vlucht moest nogmaals omgezet worden.

Die zaterdagochtend, 28 maart 2020, zaten we nog geen 3,5 uur later in de KLM Boeing 747, genaamd City of Johannesburg, vluchtnummer KL735.

De vlucht had circa 25 mensen aan boord, de bemanning was zonder pardon berekend op 408 passagiers. Op de stoelen waren verpakte sandwiches en een flesje water gelegd. Mede om het contact zo veel mogelijk te vermijden. Evenwel kwam er een warme maaltijd uit de pantry, geen keuze maar gewoon een vegetarische pasta. Stewardessen liepen met de wel bekende donkerblauwe schorten, monddoekjes en blauwe latex handschoenen, alsof ze net uit de operatiekamer kwamen. Iedereen zat ruim uit elkaar en eigenlijk had iedereen een business seat….

De captain trakteerde zijn crew op gebak omdat het hun laatste Boeing 747-vlucht was. Ik dealde met de stewardess en wilde mijn muffin wel ruilen voor dat verse slagroomgebak en prompt verorberde ik nog geen 10 min later een heerlijk afscheidsgebakje. Afscheid van een lange 747-geschiedenis. In 1971 moet het zijn geweest dat mijn vader ons meenam naar vliegveld Hato om daar de eerste Jumbo op Hato te zien landen, toen nog een 747-200.

De Jumbo was de benaming omdat het tevens het grootste vliegtuig was. Maar ook zo uniek met de trap naar de bovenverdieping. Wie kent de filmpjes niet van de spectaculaire landingen op Sint Maarten, daar namen ze al eerder afscheid van de 747. Op Curaçao kondigde de KLM al eerder een afscheid aan (mei, oktober 2019 en in februari 2020).

Telkens werd besloten door te vliegen. Tja, maar nu tijdens de corona Covid-19-crisis staan alle KLM-toestellen net als in andere landen aan de grond. Tijd om dan toch de 747-toestellen af te schrijven. De bemanning maakt afscheidsfoto’s, het is hun laatste vlucht in functie.

Op vliegveld Hato is alles ingetogen, ik zie grondpersoneel nog een laatste foto maken van de imponerende Jumbo, ik doe hetzelfde.

Karel Bade, Curaçao