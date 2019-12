Ingezonden | Koninkrijk met meer compassie

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Maghalie George aan het woord.

Met kerst vierden wij de geboorte van onze (vrede) Vorst. ‘Onze’ aardse koning stelt mij eerlijk gezegd teleur! Als het toch mijn ‘Koninkrijk der Nederlanden’ was, zou ik mijn gezicht laten zien daar waar het het meeste nodig was.

Ik zou me niets aantrekken van protocollen en gebruiken, maar door het vuur gaan voor zaken zoals onderwijs, armoedebestrijding et cetera, in dat deel van mijn rijk met de meeste nood.

De speech van de koning is geheel gericht op het welvarendste, het ‘succesvolle’ deel van het koninkrijk. Hoe zou zijn toespraak hebben geluid als deze gericht zou zijn geweest op dit deel van ‘zijn’ koninkrijk?

Daar waar het nu slecht gaat met de economie, daar waar de scholen zodanig zijn dat er geen enkele prinses naartoe gestuurd zou worden, daar waar zoveel mensen hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen. De koning zegt dat Nederland één van de meest succesvolle landen is. Zou hij dat ook kunnen zeggen van zijn gehele rijk?

Onze hoop, mijn hoop is gericht op die andere Vorst, onze vrede Vorst. En stiekem hoop ik dat die ook de harten zal aanraken van deze aardse koning en anderen om iets van het overvloedige te delen en oog te hebben voor de wereld om hen heen, om minder te oordelen en meer compassie te hebben.

Maghalie George,

Curaçao