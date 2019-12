Ingezonden | Koninkrijksrelaties

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Aart Broek aan het woord.

We weten donders goed dat de Koninkrijksrelaties worden gekenmerkt door schrijnend koloniale verhoudingen, i.c. een bedelen van de (ei)landen bij het moederland en de gedoceerde gunstverleningen aan de (ei)landen door dit moederland.

De afgelopen vijfenzestig jaar hebben dan ook aanhoudend aangetoond dat niets structureel werd geregeld, laat staan opgelost. Het roer moet om. Overstag. Schaf het Statuut af en vorm de Nederlandse Grondwet om tot de Koninkrijks Grondwet.

Gelijk niveau van welzijn en welvaart dient het hoofddoel van het samenleven in het Koninkrijk te vormen. Dan ligt het voor de hand om voor de bestuurlijke constructie te kiezen, waarbij de eilanden gemeenten en tezamen een provincie worden.

Dit is de enige nog resterende mogelijkheid om af te rekenen met de koloniale verhoudingen binnen het huidige Koninkrijk. Alleen zodoende zullen de eilandelijke samenlevingen het hoofd kunnen bieden aan een overrompelende reeks problemen van ernstige aard.

Aart Broek,

Nederland/Curaçao