Ingezonden | Krampachtige glimlach

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Op pagina 6 van het Antilliaans Dagblad ‘Staten verbijsterd over rol van Cft’. Zoals zo vaak moet ik wel glimlachen alhoewel de glimlach steeds krampachtiger geworden is.

,,We kunnen ons nog wel afvragen of we nog wel willen werken met het Cft”, aldus Yaël Plet. Het wordt nu tijd voor een eigen begrotingskamer. Glimlach verkrampt, want laten we nu wel wezen mijnheer Plat, u heeft met zijn allen jaar in jaar uit nou zonder te overdrijven er niets van terecht gebracht. Dan de van partij naar partij springende Charles Cooper, MFK inmiddels, ‘de Nederlanders geven ons een schop in het gezicht want vergeet niet dat Nederland geld verdiend met de rente’.

Nu word ik toch echt krampachtiger. Zonder Nederland te willen verdedigen hoor, moet mij toch van het hart dat bijvoorbeeld het ziekenhuis oorspronkelijk zo’n 200 miljoen euro zou kosten; dat werden er 100 miljoen meer en Nederland de eerste 200 miljoen euro via een obligatielening tegen gunstige voorwaarden leende aan Curaçao. Die obligatielening met een uiterst lage rente van zo’n 2,9 procent, dit in plaats van 70 procent overheid en 30 procent commercieel, zoals eerst de bedoeling was. Dat scheelt even zo’n twee procentpunten.

Ik wil toch Cooper verzoeken geen ‘fake’- berichten de wereld in te sturen. Er zijn namelijk altijd mensen die een goed geheugen hebben! Dan mijnheer Renfred Rojer die een brief aan Willem- Alexander wil schrijven, nou succes hoor. Als laatste de twee dames ‘Constancia’, en Moses.

Echt mijn glimlach is nu helemaal weg. U heeft als regering en Staten niets gedaan om op enige wijze de sociaaleconomische problemen op het eiland te verbeteren. Ergo, sinds 2018 is het aantal baanlozen plus het aantal mensen wat onder de armoedegrens moet zien te overleven, alleen maar toegenomen. En kijk nu eens met deze crisis. Op niets voorbereid, geen enkel scenario.

Waar hebben we een crisisbeheersing/ rampenbestrijding voor? Opheffen zou ik zeggen of anders capabele mensen op die plek. Verder heeft u het lef gehad een bedrijf als Insel air met tientallen miljoenen aan belastinggeld te steunen, wetende dat het een aflopende zaak was. En nu wordt alles voor het gemak op de crisis in Venezuela gegooid.

Maar vergeet niet dat vóór de Venezuelacrisis het al een financiële rommel was. Kortom, geeft u nu een keer toe dat geen van u allen in staat is een land te leiden, u mist leiderschap zeker in tijd van een crisis. Over de overheids-nv-betalingen wil ik het niet eens meer hebben. U heeft zich allemaal volstrekt belachelijk gemaakt.

Josef Martina,

Curaçao