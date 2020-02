Ingezonden | Laarzenlappers

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Ik ben laatst tot de ontdekking gekomen dat we een nieuwe categorie burgers hebben op ons dushi Kòrsou. De laarzenlappers. Die grapjassen die letterlijk alle regels aan hun laarzen lappen. Je vindt ze overal.

Ze zijn in supermarkten, snacks, onroerend goed, studentenhuisvesting en natuurlijk in de politiek. Waar er regels zijn, omzeilen zij deze.

Zelfs rechterlijke uitspraken leggen ze naast zich neer. En ik maar hopen dat het nog goed komt met dit eiland. ‘Dios spar nos’.

Albert Comenencia,

Curaçao