Ingezonden | Lege pontjesbrug

Vandaag laten we Leo van Bemmel aan het woord.

Gisteren fotografeerde ik een bijna lege pontjesbrug met één per- soon. 1k ben beroepsfotograaf en fotografeer elk jaar de ansichtkaarten van “Cura- gao Design”. Helaas door het coronavirus valt er dit jaar niet veel te fotograferen.

1k heb de pontjes brug in al die jaren gefotografeerd met al- lerlei lichtomstandigheden. Dat had ik nog nooit gezien in al die dertig jaar dat ik op Curacao kom. Maar wat ik gisteren aantrof, was een compleet lege pontjesbrug. Verder wil ik Curacao complimenteren met de aanpak van het coronavirus. Nog steeds coronavirus-vrij.

Leo van Bemmel,

Curacao