Ingezonden | Leider? Die hebben we al

Vandaag laten we Lung Jeung en Thaïs Tong aan het woord.

De coronacrisis: In de Verenigde Staten hebben ze Robert Redfield van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in Nederland hebben we Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op Curaçao hebben we uiteraard ook een expert: Dr. Izzy Gerstenbluth. Inmiddels is Covid-19 door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bestempeld als pandemie.

Naast de druk die het virus levert op de gezondheidszorg, zorgt het ook voor veel angst en paniek onder de bevolking. Op 13 maart bereikt, zoals voorspeld, het coronavirus ook het eiland. Alle ruim 160.000 inwoners kijken nu zoekend naar een leider in deze tijd van crisis. Dr. Gerstenbluth is al heel lang werkzaam op Curaçao als epidemioloog en heeft uitgebreide ervaring op dit gebied. Dit is niet de eerste crisis waar hij voor staat (denk aan zika, chikungunya, en onze grote vriend dengue). Het zal ongetwijfeld ook niet de laatste zijn.

We zien dat hij, al zelfs voordat het virus het eiland had bereikt, in de media en op sociale media continu wordt aangevallen en onder druk wordt gezet. Het lijkt er wel alsof het aantal epidemiologen op het eiland ineens flink is gestegen.

Daarom vinden we het belangrijk om als vereniging onze steun en vertrouwen in hem kenbaar te maken. Curaçao, we hebben een kundig vakman met zijn hart op de juiste plek achter het stuur. Aan alle inwoners willen we ook benadrukken om de adviezen van de experten (namelijk van Dr. Gerstenbluth en de overheid) op te volgen.

Izzy, oprecht bedankt voor je inzet. Stay strong, AMA staat volledig achter je!

Lung Jeung (voorzitter Asosiashon Mediko di Antias 2018-2019) en Thaïs Tong (voorzitter Asosiashon Mediko di Antias 2020)