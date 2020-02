Ingezonden | ‘Let op de democratie’

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Maria Liberia-Peters aan het woord.

De Koninkrijkscommissie van de Tweede Kamer heeft onlangs na de werkzaamheden van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) 83 vragen gesteld aan de regering-Rutte, waaronder ook vragen met betrekking tot de toekomst van de raffinaderij op Curaçao.

De Tweede Kamerleden stellen dat zij dit doen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de Curaçaose parlementariërs. Deze stelling acht ik zorgwekkend voor de parlementaire democratie op Curaçao. Op 17 maart 1949, amper 71 jaar geleden, werd het algemeen kiesrecht ingevoerd dat de bevolking van Curaçao het democratisch recht geeft om via de door hen gekozen volksvertegenwoordigers geïnformeerd te worden over het werk dat door de regering wordt uitgevoerd.

De regering dient constitutioneel verantwoording af te leggen aan het parlement. De vergaderingen zijn openbaar, uitzonderingen voorbehouden, zodat het volk het debat kan volgen om geïnformeerd te worden. Vóór 17 maart 1949 bestond het bestuursorgaan regering niet; de Koloniale Gouverneur was niet verplicht verantwoording af te leggen aan het parlement, bestaande uit 10 gekozen en 5 door de Gouverneur aangewezen leden.

Sedert 17 maart 1949 kan de bevolking haar stem laten horen en geïnformeerd worden over het wel en wee van Curaçao door de 21 legitieme volksvertegenwoordigers. Hoe gelukkig was de bevolking van Curaçao toen eindelijk de meerderheid en niet alleen de ‘upper class’ mocht stemmen. Reeds geruime tijd constateer ik dat de meerderheid van het parlement van Curaçao zich zeer protectionistisch en romantisch opstelt ten opzichte van de regering.

Velen menen dat men geen kritiek mag of kan uitoefen op de eigen minister of de coalitie. Juist deze denk- en handelwijze ondergraaft de democratie. Men gaat voorbij aan het feit dat positieve kritiek ook dient om de mens scherp te houden, juist voor behoud van de democratie.

Elk zich respecterend land moet bestuurd worden op basis van ‘checks and balances’. Niemand is volmaakt en alwetend. Refineria di Kòrsou (RdK) meent zich herhaaldelijk te moeten verschonen en te verdedigen met betrekking tot het resultaat van de onderhandelingen. Wat aan regering en RdK voorbij gaat is, dat sedert 10-10- ‘10 Curaçao niet langer Eilandgebied is, doch een autonoom land, wat extra verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

RdK moet niet op de stoel van de regering gaan zitten. Regering en parlement moeten rekenschap afleggen aan het volk van Curaçao en zoveel mogelijk trachten onzekerheden en speculaties te vermijden. De huidige afstandelijkheid tussen volk en bestuurders creëert een vacuüm, zodoende een vruchtbare bodem voor speculaties en uitingen waar eenieder zijn eigen inhoud aan geeft.

Het volk van Curaçao heeft behoefte aan een diepgaande discussie over de vraag ‘Is het geopolitiek, financieel en economisch belang van Curaçao voor de toekomst gediend met het in erfpacht uitgeven van elf hectare terreinen, en de toegankelijkheid via de diepzeehaven Bullenbaai gedurende 60 jaar voor één Amerikaanse dollar?’ Regeren is niet alleen een kwestie van cijfers en getallen.

Wat is de waarde van een door de Schepper geschonken unieke diepe zeehaven op Bullenbaai? Is dit ook slechts 1 Amerikaanse dollar waard? Wat is de inschatting van de toekomstig geopolitieke bewegingen in de wereld? Over 60 jaar zullen velen van ons er niet meer zijn, maar het is zorgwekkend als wij bedenken dat enkele jaren geleden het niet veel had gescheeld of Curaçao zou middelpunt zijn geweest van andersoortige geopolitieke werkingen. Amerika en Iran zijn momenteel niet bepaald vrienden van elkaar.

Amerika en de huidige president van Venezuela zijn ook niet bepaald vrienden van elkaar. Hoe zou deze toestand nu zijn geweest als nú het machtige Iran vanuit Curaçao had kunnen opereren? De rol van het parlement in een democratisch bestel is en blijft cruciaal.

Het uitblijven van debatten over cruciale zaken verzwakt het orgaan parlement en onthoudt het volk van cruciale informatie. Het parlement moet zich realiseren dat een groot gedeelte van het volk van Curaçao in onzekerheid leeft. Acties van de regering zijn gehuld in een zware sluier van geheimzinnigheid. Een Nederlands parlementslid zei laatst dat Nederland over de schouders heeft meegekeken.

Wij hebben ook begrepen dat de Project Management Organisatie (PMO) ook besprekingen heeft gevoerd op Nederlandse departementen. Als Nederland het privilege heeft gekregen om over de schouders mee te kijken, is het logisch dat het Nederlandse parlement haar regering kan, moet en zal adiëren. Daar is niets mis mee.

Het versterkt wel het contrast in wijze van functioneren. Het volk van Curaçao verdient een soortgelijke handelwijze van haar parlement en haar regering. Wat zou dit precedent voor de toekomst kunnen betekenen, nu dat de Curaçaose regering de weg daar naar toe zelf heeft geopend. Echter het is nooit te laat voor herstel.

Maria Liberia-Peters, Ex-Minister President van de Nederlandse Antillen,

Curacao