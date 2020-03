Ingezonden | Mayday zeiljacht Escape West

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Het Noorse zeiljacht “Escape West” is in de nacht van 19e op de 20e maart aangekomen op Curacao. Het betreft een Noors gezin met een vijfjarig kind. De Kustwacht berichtte hen deze morgen niet de Curaçaose wateren te betreden. Echter het zeiljacht kan geen kant op doordat Bonaire(geen plaats) en Aruba ook dicht zijn. De voorraad aan water en eten is nog voldoende voor 36 uur. Zij zijn vertrokken uit St Maarten toen de de zeegrenzen nog open waren.

Dit is een geval van tussen het wal en het schip belanden. Momenteel ligt het jacht voor anker in het Spaanse Water. De Noorse familie is nogmaals door de Kustwacht benaderd dat ze moeten vertrekken. De kustwacht deelde de kapitein van het jacht mede het jacht naar buiten te zullen slepen, desnoods met harde hand. De skipper heeft natuurlijk geweigerd.

Het Noorse gezin is bereid om 14 dagen in quarantaine te blijven. Het jacht zal blijven liggen op het Spaans Water. Het zou de overheid sieren dit jacht toe te laten zoals het Venezolaanse vliegtuig van heden ochtend.

Voor meer informatie

Dag Høiland Skipper zeiljacht “Escape West” telefoonnummer +47 908 26 006