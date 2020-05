Ingezonden | Mijn oprechte excuses

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hans Andriessenaan het woord.

Mijn oprechte excuses Voordat ik begin, wil ik allereerst mijn excuses aanbieden aan mijn vrouw. Van alle mensen die ik gekwetst heb met mijn opmerking, vind ik de teleurstelling die ik nu voor haar ben het ergst. Ik weet dat ik door mijn gedrag veel ben kwijtgeraakt en ga kwijtraken, maar dat zij nu door mijn doen ook nergens meer kan komen en veel negativiteit over zich heen krijgt, is iets wat zij niet verdient.

Dit geldt ook voor mijn ouders, schoonouders, familie, vrienden en collega’s. Zij hebben hier niks mee te maken. De dingen die ik gezegd en geschreven heb zijn onvergefelijk en ontzettend dom. Ik had dit niet zo moeten doen. De mensen in mijn directe omgeving hebben hier alleen niks mee te maken en ik snap dan ook dat zij in zekere zin afstand van mij hebben moeten doen. Ik hoop dan ook in alle oprechtheid dat de Curaçaose gemeenschap mijn acties en daden los zien van hen.

Ongeacht de omstandigheden zoals dronkenschap of stress, had ik op geen enkele manier het recht om mijn frustraties zo te verwoorden als dat ik gedaan heb. De opmerking was en is kwetsend en racistisch van aard. Ik en ook andere (blanke) Europese Nederlanders die zeggen dat het wel meevalt, kunnen zich niet inleven in hoe denigrerend en kwetsend mijn acties zijn geweest. Het valt niet goed te praten en ik kan dit dan ook op geen enkele manier verdedigen. Wat ik wel kan zeggen is dat het me spijt. Het spijt me dat ik mensen het gevoel heb gegeven dat ik geen respect heb voor het eiland Curaçao en haar bewoners. Het spijt me dat het zo lang geduurd heeft voor mij, om me echt te realiseren dat wat ik gezegd heb, niet gezegd of gedacht mag worden.

Ik ben ontzettend dankbaar voor het mooie leven wat ik heb op kunnen bouwen op Curaçao. Het voelt als mijn thuis en ik kan het ook niet bevatten dat ik dit nu zelf door eigen toedoen heb verpest. Door hetgeen wat ik gezegd heb, heb ik een grote groep mensen gekwetst en teleurgesteld.

Ik hoop dat net zoals dat ik ervan aan het leren ben, anderen dat ook doen en niet dezelfde fout begaan als ik; ongeacht kleur, ras, gedachtes, cultuur, frustraties, etc. Wat ik heb gezegd, kan niet teruggenomen worden. Nogmaals, mijn oprechte excuses.

Hans Andriessen,

Curaçao