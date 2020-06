Ingezonden | Misleid door Corendon

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Marsha Koteris aan het woord.

Twee weken geleden boekten wij bij Corendon een vakantie naar Curacao vanaf 6 juli. Vliegreis, auto en een leuk huisje bij Livingstone Resort in Jan Thiel. Wat hadden wij ons hierop verheugd. Tot we vandaag een mailtje kregen dat Livingstone nog helemaal niet open is. Ik vind het zeer misleidend dat er bij het boeken niet gewaarschuwd werd dat bepaalde hotels mogelijk nog niet beschikbaar waren vanwege het coronavirus.

Corendon boekt ons om naar een ander hotel, wat heel toevallig het Corendon Mangrove Beach Resort is, van hunzelf dus. Hier hebben ze geen huisje of appartement, waardoor we ook niet dezelfde voorzieningen kunnen krijgen als we hadden geboekt. Bovendien ligt dit hotel niet in Jan Thiel, of op een andere gezellige plek, maar op een afgelegen locatie zodat we altijd met de auto moeten als we ergens heen willen. Dat dit een all-inclusive hotel is, is voor ons niet relevant. We houden daar helemaal niet van. We vinden het juist leuk om elke dag ergens anders te kunnen eten of anders zelf te kunnen koken.

Als we naar een ander hotel of appartement willen dan dit aangeboden hotel, moeten we iets kiezen van Corendons website en de meerprijs bijbetalen. Voor iets wat gelijkwaardig is aan wat wij in eerste instantie geboekt hadden, komt dat op ruim 800 euro extra!! En zo goedkoop is een reis naar Curacao in de vakantieperiode al niet.

Een andere optie is de reis kosteloos annuleren en een voucher aanvaarden. Maar dat willen we al helemaal niet. We willen gewoon de vakantie die we geboekt hadden en waar we zo naar uitkeken.

Juist in deze tijden, waarin de reisbranche het toch behoorlijk moeilijk heeft, hadden we niet verwacht dat informatie over de mogelijkheid van een gesloten hotel, achter zou worden gehouden. Dan hadden we nog wel een keer extra nagedacht over of we wel op dit moment zouden moeten boeken.

Mogen ze dit op deze manier doen? Wat zijn onze rechten?

Marsha Koteris,

Nederland