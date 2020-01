Ingezonden | Muurvast

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

van de week was het raak in de binnenstad. Een grote brand die dreigde ons mooie centrum in de as te leggen. Wat was het triest om te zich hoe omstanders met vereende kracht ons mooie maar o zo onpraktische straatmeubilair aan diggelen sloeg om de hulpdiensten vrije doorgang te verlenen.

Gelukkig bood onze haven de uitkomst en kon de vuurzee vanaf het water bestreden worden. Het wordt echt tijd dat we bij dat ministerie de bokken van de schapen scheiden…

Albert Comenencia,

Curacao