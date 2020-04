Ingezonden | Natuur

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Bram Dubbelman aan het woord.

Het heelal in zijn geheel kunnen we beschouwen als de natuur, de mens is een natuurproduct. De natuur is een overkoepelend orgaan dat altijd evenwicht zoekt. De mens heeft door zijn massale aanwezigheid en tevens onverantwoorde om- gang met zijn omgeving dit evenwicht verstoord.

Door de enorme vraag naar energie en het opwekken daarvan hebben ze het leefgebied vervuild. De mens zal zich moeten realiseren dat uiteindelijk de natuur bepaald. Als we nu de resultaten zien van wat de mens ervan gemaakt heeft, moeten we helaas vaststellen dat de mens de slechtste levende wezen is, dat op dit planeet aanwezig is.

Bij de leidinggevenden ontbreekt het aan het eerlijk uitvoeren van het algemeen belang, hebben van de burgers een financiële slaaf gemaakt, en hebben geen rekening gehouden met de reactie van de natuur. Alleen de onverzadigbare hebzuchtige, multimiljonairs en miljardairs regeerden de economie. Het lijdelijk verblijf van de mens op deze planeet was niet in beeld. Het is te hopen dat het coronavirus de mens heeft wakker geschud. In het kort samengevat krijgt de mens de rekening van de natuur gepresenteerd van wat de overbevolking de natuur heeft aangedaan.

Bram Dubbelman,

Curaçao