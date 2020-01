Ingezonden | Nurkse opmerkingen bij Isla-deal

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Chris Schmitz aan het woord.

Ik lees in de krant dat er na 30 jaar zoeken een koper is gevonden voor de opstallen/installaties op Bullenbaai en het Islaterrein. De overheid plaatst een advertentie waaruit duidelijk moet zijn dat ze het beter hebben gedaan dan in 1985.

Ik ben een makamba, hier te gast, dus het gaat me eigenlijk helemaal niets aan, maar heb toch een paar kritische kanttekeningen bij het lezen van al die zelfvoldane en ronkende verhalen. Een kritische houding die ik mis in de verslaggeving van de krant.

Mijn kanttekeningen:

a/ Dat het beter kon dan in 1985 lijkt me niet zo moeilijk want toen heeft het toenmalige eilandsbestuur zich behoorlijk beet laten nemen door de professionals van de Koninklijke Shell. En ook bij de daaropvolgende verhuurovereenkomst aan PdvSA was het niet erg bij de les, onder andere door te vergeten een inflatie-clausule in te bouwen bij alle overeengekomen bedragen. Als ik het goed begrijp, is die fout nu wederom gemaakt.

b/ Hoewel ik in de veronderstelling leefde dat de overheid op zoek was naar een huurder c.q. huurders, meen ik nu te begrijpen dat er sprake is van verkoop van bezit van het land Curaçao gekoppeld aan uitgifte van grond in erfpacht. Ietsje anders, maar het algemeen belang gaat gelukkig vóór juridische haarkloverij.

c/ Het voordeel van de deal staat of valt, mijns inziens, met de precieze inhoud van de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst. En over de strekking daarvan lees ik helemaal niets. Zoals ik nu de berichtgeving in de krant samenvat, gaat de continuering van de olieraffinaderij vooral om het economische belang; om werkgelegenheid. Maar dat was toch niet het probleem bij huurder PdvSA?

Ik herinner me artikelen over scholen sluiten; over twintig vroegtijdige doden per jaar; over het Nederlandse ministerie van Defensie die werknemersbehuizing uit de rook van de Isla vandaan haalt; over SMOG en andere milieuorganisaties; over investeringen van 2 miljard dollar om aan allerlei internationale milieunormen te voldoen.

Waarom lees ik niet hoe de nieuwe deal dat soort problemen gaat oplossen? Waarom lees ik niet tot welke datum die erfpacht uitgegeven wordt? Kortom, ik houd mijn felicitaties nog even onder de klep.

Hans van Swoll,

Curaçao