Ingezonden | Oliedom

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Oliedom Voorlopig zullen we nog wel blijven horen hoe slecht de deal met de nieuwe uitbater van onze raffinaderij is. Ik ben zelf geen expert maar als ik de schreeuwerds onder ons moet geloven is dit de slechtste deal ooit.

Wat ik echter mis is de aandacht voor het uitbetalen van de vele dienstjaren van al die werknemers door hun oudwerkgever.

Ik hoop niet dat we straks met de gebakken peren zitten omdat PdVSA ons een oor heeft aangenaaid.

Albert Comenencia,

Curaçao