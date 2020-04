Ingezonden | Onderwijs aan minvermogenden

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Adri Renardus aan het woord.

Ik merk dat we deze dagen druk bezig zijn met het coronavirus en zijn gevolgen. De scholen zijn gesloten en ook opvang voor kinderen die nog niet naar school mogen (een vereiste om naar school te kunnen). Ik hoor dat het geen probleem zal zijn als straks alles weer normaal is.

Helaas moet ik constateren dat het onderwijs wederom is toegespitst op de kinderen van de vermogende ouders. Men vertelt de ouders dat het geen probleem is daar de kinderen thuis met hulp van de ouders de school kunnen blijven volgen. Behulpzame onderwijskrachten vertellen dat via computer de lessen kunnen worden gedownload en dat er websites zijn om info te krijgen en ook hoe ouders hun kinderen via internet aan info kunnen helpen.

Wat ik wel mis is hoe de overheid of de school ervoor zorgt dat alle kinderen thuis toegang hebben tot internet, is dit gratis, is elk huis aangesloten op het internet? Heeft elk kind een computer? Zover ik weet is dit niet het geval en is het ook nog zo dat veel ouders die het niet breed hebben vaak moeten blijven werken. De kinderen zitten dus alleen thuis en er wordt niet gezorgd voor opvang van deze kinderen, ze zouden anders anderen kunnen besmetten.

Het gevolg zal zijn dat deze kinderen straks te maken krijgen met een enorme achterstand en misschien straks tot de groep drop-outs behoren omdat ze niet meer kunnen meekomen. Ik heb mijn steentje bijgedragen door te zorgen dat er ten minste één huishouden een computer heeft.

Laten we met zijn allen beginnen met het doneren aan deze arme kinderen van onze oude goed werkende computers, dan kunnen ze tenminste meekomen met de moderne techniek.

Als de overheid of het bedrijfsleven zorgt dat er niet alleen water en elektra maar ook internet is in elk huis dan zorgen we er met zijn allen voor dat we na deze crisis sterker terugkomen en niemand achterblijft.

Bedenk wel wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Adri Renardus, Curaçao