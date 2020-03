Ingezonden | Open brief aan de Raad van Ministers van Curaçao

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Pedro Casimiri aan het woord.

Tot nu toe heeft het team onder leiding van dr. Izzy Gerstenbluth het aantal besmette coronaviruspatiënten op Curaçao bewonderenswaardig laag weten te houden. De getroffen maatregelen, treffen doel. Iedereen die het land Curaçao binnenkomt, wordt aan een onderzoek onderworpen.

Ik vraag me echter af hoe het zit met de Venezolaanse vluchtelingen die op andere manieren de grenzen weten over te komen. Deze groep, waarvan de schattingen uiteenlopen van 3.000 tot 15.000, onttrekt zich voor het grootste deel aan iedere medische controle. De reden is bekend. Curaçao erkent hun vluchtelingenstatus niet, waardoor ze hier ongewenste vreemdeling zijn. Zij doen er alles aan om uit handen van de autoriteiten te blijven.

De kans dat één of meerdere van hen besmet zijn met het coronavirus is reëel aanwezig. Dat maakt de kans op besmetting van lokale mensen levensgroot. Is het onderhand niet tijd dat de regering op Curaçao deze groep een tijdelijke verblijfs- en werkvergunning verleent en hen een officiële vluchtelingenstatus geeft, waardoor ze zich vrij over het eiland kunnen bewegen.

Bij aankomst op Curaçao, meestal in wrakkige bootjes, kunnen ze dan meteen gecontroleerd worden op het virus, terwijl degenen die hier al zijn, zonder angst om opgepakt te worden, zich voor controle kunnen melden. Misschien kunt u deze groep, puur uit eigen belang, de vluchtelingenstatus geven.

Op die manier verkleint u het gevaar dat het coronavirus zich, ondanks de inspanningen van dr. Gerstenbluth en zijn team, zich alsnog hier nestelt.

Pedro Casimiri,

Curaçao