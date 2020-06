Ingezonden | Open brief aan Margué Nahar

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Stephen Walroud aan het woord.

Beste Margue,

Ik kan jou brief niet ‘met steekhoudende argumenten’ beantwoorden. Dit omdat je ten tijde van het schrijven van jou brief op het verkeerd been staat. Dus kan ik niet meer als constateren dat jou vurig betoog over de beginselen van de trias politica en het dualistisch stelsel wel heel leerzaam is, maar dat het niet van toepassing op hetgeen is gebeurd na het lekken van enkele interne coalitiedocumenten en al helemaal niet van toepassing is op mij.

Het is een feit dat de Minister van Gezondheid Milieu en Natuur, Suzy Camelia-Römer, al geruime tijd onder vuur ligt. Sommige leden van de pers volgen haar op de voet. Op zich een prima zaak. Tegen de minister zijn al verschillende aangiften gedaan door politieke tegenstanders. Het openbaar ministerie is vooralsnog niet in actie gekomen, ook niet ambtshalve. Dus zou het zomaar kunnen zijn dat vwb de aangiften, deze geen hout snijden en afgedaan kunnen worden als politieke flodders.

Ik ben er niet om minister Camelia-Römer te verdedigen. Pertinent niet. Ook ik krijg soms kromme tenen van haar beleidskeuzes. Maar ik kom wel in actie als er onwaarheden de wereld in worden gebracht die niet alleen deze minister schaden, maar intussen ook de ministerraad schaden, het parlement schaden en het imago van het kabinet Rhuggenaath geweld aandoen. In dit verband geef ik dan ook aan dat het pertinent niet zo is dat ‘de bewuste minister het parlement persoonlijk, doelgericht en opzettelijk voor haar karretje spant’. Dat lukt haar niet eens. Het is ook niet zo dat ‘de minister zich persoonlijk heeft bemoeit met het formulieren van een motie en sturing heeft gegeven om deze in te dienen’. Immers, dan zou dat ook gelden voor meerdere ministers. Ook is het niet zo dat ‘de minister het parlement heeft hangen aan een koord’ en het is helemaal niet zo dat het parlement ‘gemakzuchtig’ is als het gaat om minister Camelia-Römer. Komop Margue, het parlement laat toch niet zomaar met zich sollen? Ik heb toch niet al deze moeite gedaan om op een politieke lijst te gaan en in het parlement te komen om vervolgens het schoothondje te worden van een minister die niet eens van mijn eigen partij is? Nogmaals, komop Margue, je kent mij beter dan dit! Je weet drommelsgoed dat ik als lid van het parlement dit soort gedragingen nooit en te nimmer van geen enkele minister zou toelaten en met mij vele van mijn collega’s! Allemaal onzin dus en gechargeerde taal dat niks anders dan politieke doelen dient.

Nogmaals, het feit dat minister Camelia-Römer onder vuur ligt, geeft niemand het recht om onzin de wereld in te helpen en al helemaal niet als de feiten in deze simpelweg zijn dat minister Camelia-Römer, net als een aantal andere ministers, statenleden, bestuursleden en medewerkers van 3 politieke partijen in de afgelopen maanden heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een politiek geïnspireerd ‘product’ dat draait rond de wens en de noodzaak aanpassingen te brengen aan de Landsverordening Integriteit Kandidaats Ministers, beter bekend als de screeningswet. Dit mede op aangeven van het openbaar ministerie, de raad voor de rechtshandhaving, het hof en de raad van advies. Minister Suzy Camelia-Römer, als politiek leider van de PIN, is in dit proces één van de velen die heeft meegedacht en meegedaan aan het formuleren van 3 politiek geïnspireerde ‘producten’ te weten 2 wetsvoorstellen en 1 motie waar op verzoek van de partij MAN, leden van de partij PIN het redactionele stuk op zich hebben genomen. Een heel normale praktijk als het gaan om het in gezamenlijkheid produceren van politiek geïnspireerde ‘producten’. Hier geen scheiding der machten of dualisme, maar gewoon samenwerken. We zitten immers niet op elkaar stoel bij de creatie van het ‘product’. Wat anders wordt het als het gaat om het geven van validiteit aan een dergelijk politiek geïnspireerd ‘product’ door middel van het nemen van een beslissing of het stemmen tijdens een stemronde. Dan neemt iedere politicus en in ieder geval degenen die functioneren in het parlement of in de ministerraad, naar eigen inzicht en naar eer en geweten een beslissing. Dan komt de trias politica wél om de hoek kijken. En zo is het klokje rond. Ieder zijn of haar verantwoordelijkheid en de regels respecterend.

Ter afronding wil ik erop wijzen dat het heel verleidelijk is om verhaallijnen door elkaar te halen, zeker als je een soort ‘conspiracy’ wilt bewijzen en een perceptie wilt creëren. Echter, de verhaallijn dat minister Camelia-Römer volgens sommigen buiten de lijntjes kleurt en strafrechtelijk vervolgd zou moeten worden en de verhaallijn dat de coalitie aanpassingen wilt maken in de screeningswet zijn twee aparte verhaallijnen. Haal die niet door elkaar want dan sta je –nogmaals – op het verkeerde been en kunnen er onschuldige slachtoffers vallen als je aanvalt. Wil je dat op je geweten hebben?

Hartelijke groeten,

Stephen Walroud,

Curacao